La Disney cambia rotta sulla causa per omicidio colposo e afferma che non cercherà un arbitrato

New York La Disney ha cambiato rotta e ora afferma che non cercherà ancora un arbitrato Muore il medico di Long Island.

Amy Tangsuan, MD, della New York University Langone di Plainview, È morta quando ha avuto un attacco allergico Dopo aver cenato al ristorante Raglan Road di Disney Springs.

Tangsuan aveva gravi allergie ai latticini e alla frutta secca. I suoi amici hanno detto che era vigile ogni volta che mangiava fuori casa e chiedeva ripetutamente della possibile presenza di questi allergeni nel cibo.

La causa sostiene che il cameriere del ristorante avrebbe garantito che alcuni alimenti fossero privi di allergeni.

Tangsuan Morì di “anafilassi a causa degli alti livelli di latticini e noci nel suo organismo”. Dopo aver mangiato al ristorante.

Inizialmente la Disney ha tentato di archiviare il caso rispettando i termini di Disney+

La Disney stava cercando di far archiviare la causa A causa delle scritte in piccolo sull’app di streaming Disney+, si dice che il marito di Tangsuan abbia precedentemente accettato la clausola arbitrale quando si è iscritto a Disney+ e quando ha acquistato i biglietti per Epcot prima della morte di Tangsuan.

La famiglia ha intentato una causa.

Sebbene la Disney abbia inizialmente tentato di archiviare il caso, ora ha abbandonato tali sforzi.

“In Disney, ci impegniamo a mettere l’umanità al di sopra di ogni altra cosa”, ha affermato il presidente di Disney Experiences Josh D’Amaro “In circostanze uniche come quelle di questo caso, riteniamo che questa situazione richieda un approccio sensibile per accelerare una soluzione per la famiglia. che ha sofferto tali difficoltà.” “Una perdita dolorosa. Pertanto, abbiamo deciso di rinunciare al nostro diritto all’arbitrato e di portare la questione in tribunale.”

I cari di Tangsuan si sono sentiti sollevati dopo la decisione dell’azienda.

“Non potevo crederci, ma sono felice che abbiano cambiato idea”, ha detto Sabrina Martini, amica di Tangsuan, a Lisa Rosner di CBS News a New York “Ero sollevata… perché volevo vedere esattamente quale fosse il loro processo .”

Gli avvocati del marito di Tangsuan hanno detto in parte: “Sebbene la Disney abbia ritirato la sua richiesta, le disposizioni arbitrali su cui si è basata nella sua richiesta esistono ancora su varie piattaforme (ad esempio servizi di streaming, abbonamenti ai parchi Disney, ecc.). Ciò espone potenzialmente le persone a “Altri danneggiato dall’incuria della Disney, rischia di dover affrontare una sfida legale simile”.

Un esperto legale ha detto a CBS News New York che difficilmente il giudice si schiererà con la Disney.

“Ciò è talmente contrario all’interesse pubblico e costituisce un abuso così significativo nei confronti del consumatore che non credo che nessun tribunale lo consentirebbe”, ha affermato l’avvocato Eric Sobin, partner dello studio legale Sobin & Associates.

L’avvocato del marito di Tangsuan ha aggiunto che spera che ciò porti a un cambiamento positivo nelle politiche di preparazione del cibo delle aziende.

