L’ultimo grande atto di cannibalismo nella Via Lattea è stato sorprendentemente recente

Nuove scoperte del Gaia Space Telescope suggeriscono che la Via Lattea potrebbe aver mangiato una giovane galassia non molto tempo fa, in termini cosmici. Sembra infatti che si sia verificata l’ultima grande collisione tra la nostra galassia e un’altra galassia Miliardi Anni dopo il previsto.

È noto da tempo che la Via Lattea è cresciuta attraverso una serie di violente collisioni, che hanno fatto a pezzi piccole galassie a causa della massiccia influenza gravitazionale della spirale del nostro sistema solare. Queste collisioni distribuiscono le stelle della galassia divoratrice attraverso l’alone che circonda il disco principale della Via Lattea e i suoi caratteristici bracci a spirale. Questi attacchi di cannibalismo galattico mandano anche “rughe” increspate attraverso la Via Lattea e colpiscono diverse “famiglie” di stelle, di origini diverse, in modi diversi.

Con la sua capacità di individuare con precisione la posizione e il movimento di oltre 100.000 stelle locali nel sistema solare all’interno dell’intero catalogo di oggetti stellari visualizzati, Gaia mira a raccontare la storia della Via Lattea contando le sue rughe.

“Diventiamo più rugosi con l’avanzare dell’età, ma il nostro lavoro rivela che è vero il contrario per la Via Lattea”, afferma Thomas Donlon, leader del gruppo di studio presso il Rensselaer Polytechnic Institute and University. “È una sorta di universo di Benjamin Button, che diventa meno rugoso invecchiando.” il tempo”. mondo dell’Alabama, Lo ha detto in un comunicato. “Osservando come queste rughe si dissipano nel tempo, possiamo tracciare quando la Via Lattea ha vissuto il suo ultimo grande incidente – e si scopre che ciò è avvenuto miliardi di anni dopo di quanto pensassimo”.

Queste rughe galattiche sono state scoperte solo da Gaia nel 2018; Questa è la prima volta che sono state condotte ricerche approfondite per scoprire i tempi della collisione che ha portato alla loro comparsa.

L’alone delle stelle si muove in modi strani

L’alone della nostra galassia è pieno di stelle con orbite strane, molte delle quali si ritiene siano i “resti” di galassie che un tempo furono inghiottite dalla Via Lattea.

Si ritiene che molte di quelle stelle siano i detriti di quella che viene chiamata “l’ultima grande fusione”, riferendosi all’ultima volta che la Via Lattea ha subito una grande collisione con un’altra galassia. Gli scienziati ritengono che questa recente grande collisione possa aver coinvolto un’enorme galassia nana e l’evento è noto come fusione Gaia-Sausage-Enceladus (GSE). Si ritiene che abbia riempito la Via Lattea di stelle in orbite che l’hanno portata vicino al centro galattico. Si pensa che il GSE sia avvenuto tra gli 8 e gli 11 miliardi di anni fa, quando la Via Lattea era nella sua infanzia.

Dal 2020, Thomas e il suo team hanno confrontato le rughe della Via Lattea con simulazioni di come potrebbero apparire queste collisioni e fusioni galattiche. Tuttavia, le osservazioni di Gaia di queste stelle stranamente orbitanti – rilasciate come parte del Data Release 3 del telescopio spaziale nel 2022 – suggeriscono che questi strani oggetti stellari potrebbero essere stati depositati da un diverso evento di fusione.

“Possiamo vedere come le forme e il numero delle rughe cambiano nel tempo utilizzando queste fusioni simulate. Ciò ci consente di individuare il momento esatto in cui la simulazione corrisponde meglio a ciò che vediamo oggi nei dati reali di Gaia per la Via Lattea, un metodo che abbiamo utilizzato. questo nuovo studio”, ha spiegato Donlon, “Inoltre, abbiamo scoperto che le rughe erano molto probabilmente causate da una galassia nana in collisione con la Via Lattea circa 2,7 miliardi di anni fa. Abbiamo chiamato questo evento “fusione radiale Virgin”.

“Affinché le rughe delle stelle siano così pronunciate come appaiono nei dati di Gaia, devono essersi unite a noi meno di tre miliardi di anni fa – almeno cinque miliardi di anni dopo quanto si pensasse in precedenza”, ha affermato il membro del team Heidi Jo Newberg, anche lei di Rensselaer. Lo ha detto il Politecnico. “Nuove rughe stellari si formano ogni volta che le stelle oscillano avanti e indietro nel centro della Via Lattea. Se si unissero a noi otto miliardi di anni fa, ci sarebbero così tante rughe una accanto all’altra che non saremmo più in grado di vederle come se fossero stelle. caratteristiche separate.”

Il recente esame delle osservazioni di Gaia mette in dubbio se una massiccia fusione antica nella storia antica della Via Lattea fosse davvero necessaria per spiegare le strane orbite di alcune stelle nella galassia. Mette in dubbio anche tutte le star precedentemente legate alla fusione GSE.

“Questa scoperta – che una porzione significativa della Via Lattea si è unita a noi solo negli ultimi miliardi di anni – rappresenta un cambiamento importante rispetto a ciò che gli astronomi avevano pensato fino ad ora”, ha detto Donlon. “Molti modelli e idee popolari su come cresce la Via Lattea prevedono che una recente collisione diretta con una galassia nana di questa massa sarebbe molto rara”.

Il team ritiene inoltre che la fusione radiale della Vergine abbia portato nella nostra galassia una famiglia di altre piccole galassie nane e ammassi stellari, che potrebbero essere stati inghiottiti dalla Via Lattea più o meno nello stesso periodo.

Le future indagini e i dati di Gaia potrebbero mostrare se eventuali oggetti precedentemente associati all’evento GSE sono effettivamente associati alla più recente fusione radiale della Vergine.

Questa nuova ricerca è l’ultima di una serie di scoperte emerse dai dati di Gaia che stanno riscrivendo la storia della Via Lattea.

Questa analisi cosmica è stata resa possibile dalla capacità unica di Gaia di esplorare un gran numero di stelle sopra la Terra, consentendo al telescopio spaziale di compilare una mappa senza precedenti delle posizioni, delle distanze e dei movimenti di circa 1,5 miliardi di stelle fino ad oggi.

“La storia della Via Lattea viene costantemente riscritta, grazie ai nuovi dati di Gaia”, ha concluso Donlon. “La nostra immagine del passato della Via Lattea è cambiata radicalmente rispetto a dieci anni fa, e credo che la nostra comprensione di queste fusioni continuerà a cambiare rapidamente.”

La ricerca del team è stata pubblicata a maggio la rivista Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.