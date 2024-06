L’Arsenal Women è in tournée negli Stati Uniti per la prima volta in assoluto | Notizia

L’Arsenal Women inizierà il suo primo tour negli Stati Uniti quest’estate come parte dei nostri preparativi pre-campionato.

La squadra avrà sede a Washington, DC, dal 15 al 26 agosto, per partite amichevoli contro il Washington Spirit della National Women’s Soccer League e il Chelsea nella Barclays Women’s Super League.

Queste partite si terranno all’Audi Field rispettivamente domenica 18 e domenica 25 agosto, con il campo di addestramento che si svolgerà presso la George Mason University durante la visita.

La tournée maschile negli Stati Uniti proseguirà attraverso Los Angeles e Filadelfia dal 21 al 31 luglio, con i biglietti ancora in vendita per le nostre partite contro… Manchester United E Liverpool .

Il tour negli Stati Uniti di Jonas Edivall e dei suoi giocatori arriva dopo un viaggio di successo in Australia che ha concluso la stagione 2023/24. La nostra prima partita in assoluto ha visto 42.120 fan guardarci battere l’A-League All Stars Women 1-0 al Marvel Stadium di Melbourne. Durante il viaggio, più di 5.000 tifosi sono stati inoltre accolti per una sessione di allenamento aperta all’AAMI Park di Melbourne.

Il nostro hotel partner ufficiale, Hotels.com, supporterà il tour della squadra femminile fornendo alloggio per giocatori e staff.

“Vogliamo sempre creare le migliori condizioni affinché le nostre squadre possano prepararsi e dare il meglio nel pre-campionato”, ha detto il direttore sportivo Edu Gaspar “Questo offre ai nostri giocatori l’opportunità di giocare e allenarsi in un nuovo ambiente, di fronte i nostri sostenitori in tutto il mondo”.

“Non vediamo l’ora di iniziare una stagione di forte preparazione per le nostre squadre maschili e femminili, gettando le basi per una stagione di successo in futuro”.

L’amministratore delegato Richard Garlick ha aggiunto: “Portare la nostra squadra femminile negli Stati Uniti per la prima volta in tournée è un altro segno di grandi progressi.

“Sappiamo dal nostro recente viaggio in Australia che l’interesse e l’amore per l’Arsenal Women sono così lontani. Vogliamo basarci su questo e avvicinare i nostri fan americani al club stagione importante che ci aspetta, che vedrà più partite femminili arrivare allo stadio.

I biglietti verranno messi in prevendita mercoledì 19 giugno e in vendita generale giovedì 20 giugno.

