L’ultima guerra tra Russia e Ucraina: cosa sappiamo il giorno 233 dell’invasione | Ucraina

Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan non hanno discusso i modi per risolvere il conflitto. In Ucraina durante il loro incontro bilaterale giovedì, l’agenzia di stampa statale RIA ha riferito, citando il Cremlino. Invece, Putin ha corteggiato Erdogan con un piano per pompare più gas russo attraverso la Turchia che l’avrebbe trasformata in un nuovo “centro” di approvvigionamento, nel tentativo di mantenere l’influenza energetica della Russia sull’Europa.