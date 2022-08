L’ultimo è l’infortunio al ginocchio di Jets QB Zach Wilson

15:59: Con Wilson che dovrebbe essere fuori da due a quattro settimane, molti si chiedono se i Jets dovrebbero fare una mossa come quarterback se il suo infortunio al ginocchio impiega più tempo a guarire del previsto. Ma I Jets hanno fiducia nel quarterback veterano di riserva Joe Flacco Secondo Josina Anderson della CBS Sports, Wilson “dovrà tenere fermo il forte” fino al suo eventuale ritorno.

Presentò anche Anderson L’idea di nominare Flacco l’antipasto della Settimana 1 Probabilmente sarebbe una mossa molto responsabile per Wilson e compagnia non riportarlo di corsa in campo nella stagione regolare prima che si sia completamente ripreso. Anche se l’annuncio per la settimana 1 potrebbe essere un po’ presto, quelli nell’edificio sanno che Wilson non avrà bisogno di tornare in campo.

Flacco è stato il quarterback di riserva dei Jets per meno di due anni e inizialmente è rimasto indietro Sam Darnold Poi dietro Wilson. Dopo il suo primo anno con i Jets, ha firmato un contratto di un anno con Philadelphia. Jalen sta male Prima di essere ceduto ai Jets alla fine di ottobre dello scorso anno.

Flacco deve ancora vincere una partita nelle sue cinque partenze con i Jets, andando 0-5. Questa volta ha dimostrato di essere un titolare utile, lanciando nove touchdown su tre intercettazioni come Jet.

Se la prognosi di Wilson è corretta, il pensiero iniziale è che Flacco sarà necessario solo per una partita di stagione regolare, ma se Wilson ha bisogno di più tempo per tornare al 100%, New York ha grandi speranze. Flacco, 37.

10:24: Wilson era una vittima Mestruazioni Secondo Brian Costello del New York Post, le lacrime (Ann Twitter) a causa di un infortunio osseo, Wilson dovrebbe essere messo da parte per due o quattro settimane. Questa è un’ottima notizia per i Jets e Rich Cimini di ESPN Tweet Il team spera che il loro QB iniziale sia pronto per la prima settimana.

Adam Schefter di ESPN Tweet Wilson sarà sottoposto a chirurgia artroscopica per riparare il problema. L’imminente intervento chirurgico determinerà se il ritorno di Wilson è più vicino alla sequenza temporale di due settimane o alla sequenza temporale di quattro settimane. Twitter) otterrà più opinioni per determinare se Wilson ha bisogno di un mirino per il ginocchio. Tweet Howe.

10:07: Wilson ha subito un livido osseo e i suoi legamenti sono “in buone condizioni”, secondo Jeff Howe di The Athletic. Twitter) Il QB farà più test per vedere se ci sono danni al menisco. A quel punto, dovremmo ottenere più chiarezza sulla sequenza temporale di recupero.

9:09: I Jets credono di aver schivato un grosso proiettile con il loro quarterback in franchising. Dopo Zach Wilson L’esordio ha lasciato l’apertura della preseason la scorsa notte per un problema al ginocchio e si temeva che l’infortunio potesse porre fine alla sua stagione. Per fortuna, Scrive Rich Cimini di ESPN L’organizzazione spera che Wilson abbia evitato un infortunio di fine stagione. Il QB si sottoporrà oggi a una risonanza magnetica per determinare l’entità del danno al ginocchio.

L’ACL di Wilson “dovrebbe rimanere fermo”, ha detto l’allenatore Robert Saleh dopo la partita. Secondo Cimini, ci sono prime indicazioni che il QB possa aver ferito nuovamente il suo PCL. È stato lo stesso PCL che ha fatto saltare a Wilson quattro partite durante la sua campagna da matricola. Secondo Connor Hughes di SNYtv, lo scenario migliore è presumere che la convinzione dei Jets sia corretta Twitter), Wilson sarebbe stato messo da parte solo per due o tre settimane, mentre un “caso peggiore” avrebbe tenuto fuori il QB per quattro o sei settimane.

Un infortunio senza contatto di certo non ha un bell’aspetto quando accade. Wilson ha subito l’infortunio durante la seconda serie offensiva dei Jets, sembrando “agganciare” il ginocchio del QB prima che cadesse a terra. Wilson è stato in grado di uscire dal campo con le sue stesse forze, ma ha zoppicando notevolmente. Domande di Mike Kaye di ProFootballNetwork.com La decisione di Wilson di lottare per yard extra; Dopo aver attraversato la linea di scrimmage, Wilson avrebbe potuto continuare il suo percorso lungo la linea laterale, ma ha deciso di tagliare per yard extra. Ha “piantato il piede in modo goffo”, provocando l’infortunio. Salah sembrava essere d’accordo con il sentimento, dicendo ai giornalisti che Wilson avrebbe dovuto esaurire i limiti invece di cercare di scuotere il difensore (per Kaye Twitter)

I Jets sono stati un po’ stretti da ieri sera, ma questo non ha nulla a che fare con la visione di Wilson. Invece, come osserva Hughes, lo staff era un po’ “spaventato” dopo come si sono svolte le cose con il guardalinee offensivo. Maggie Becton. Quando adeguatamente affrontato Si è fatto male al ginocchio, c’era speranza che non sarebbe rimasto fuori a lungo. Tuttavia, i test successivi hanno mostrato che il guardalinee ha subito una frattura al ginocchio e sarebbe uscito per la stagione.

“Ho finito di cercare di capire il linguaggio del dottore, quindi lascerò suonare la risonanza magnetica e lo scoprirò domani”. Salah ha detto dopo la partita (tramite Gaye).

Supponendo che Wilson manchi almeno alcune settimane, la classifica di profondità dei Jets al n. 2 Ulteriori ripetizioni possono essere utilizzate per determinare il QB. anziano Joe Flacco Sebbene non fosse in disparte durante la partita di ieri sera, sembra avere una presa salda sul concerto. Mike Bianco Wilson ha invece ottenuto uno sguardo esteso con l’ex UDFA Chris Streweller Riceve anche alcune ripetizioni.