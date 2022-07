Madcap Moss si qualifica per il bank ladder match maschile

La WWE è entrata nell’episodio di questa settimana di Scontro di venerdì sera Ha bisogno di trovare un settimo e ultimo partecipante al ladder match maschile Money in the Bank in programma domani sera (sabato 2 luglio 2022) a soldi in banca Eccellente evento dal vivo all’MGM Grand Garden Arena di Paradise, Nevada. Miz, Ezekiel, Happy Corbin e Madcap Moss hanno fatto una campagna per essere inclusi, ma sono stati poi lanciati in una battaglia reale con i sei lottatori che si erano già qualificati: Drew McIntyre, Sheamus, Seth Rollins, Sami Zayn, Riddle e Omos.

Corbyn finì per vincere la battaglia reale.

Non c’era una parola su cosa significasse per qualcosa, almeno non all’inizio.

Poi, abbastanza divertente, nonostante Corbin abbia vinto la battle royal con tutti gli altri partecipanti già annunciati nel match, hanno prenotato Fatal 4-Way per la tarda serata. Miz, Ezekiel e Madcap Moss, che sono stati completamente annientati da Omos nella battaglia reale, avranno un’altra possibilità.

Favoloso!

La partita è stata, data la posizione dell’evento principale, in cui Corbin si è preparato per vincere eliminando The Miz e segnando la fine dei giorni su Ezekiel, ma Madcap Moss si è precipitato all’ultimo minuto per eliminarlo e rubare la vittoria.

Il campo è ora impostato.

Ci vediamo domani sera!