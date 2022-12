Mercatini e vacanze di Natale

I mercati negli Stati Uniti saranno chiusi lunedì per celebrare le vacanze di Natale.

Non ci sarà negoziazione di azioni o buoni del tesoro come Mercati azionari e obbligazionari chiuderà.

Saranno chiusi anche i mercati dei futures su azioni, metalli ed energia.

I contratti future ricominceranno a essere negoziati lunedì alle 18:00 ET.

La misura dell’inflazione preferita dalla Fed si è raffreddata a novembre

Wall Street è finita Con ampi guadagni per le azioni venerdì, ma non sono stati sufficienti per mantenere i principali indici da una terza perdita settimanale consecutiva.

nastro protezione l’ultimo i cambiamenti i cambiamenti % Io: DJI Medie del Dow Jones 33.203,93 +176.44 +0,53% SP500 Standard & Poor’s 500 3844,82 +22.43 +0,59% Io: COMP Indice composito Nasdaq 10497.862896 +21.74 +0,21%

L’S&P 500 ha invertito una perdita dello 0,7%, chiudendo in rialzo dello 0,6%. Con una settimana rimasta per fare trading nel 2022, il benchmark è in calo del 19,3% per l’anno.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,5% e il Nasdaq Composite Index ha guadagnato lo 0,2%.

La misura dell’inflazione preferita dalla Fed si è raffreddata a novembre

Un rapporto del Dipartimento del Commercio ha mostrato che la spesa dei consumatori statunitensi è appena aumentata a novembre, mentre l’inflazione è ulteriormente rallentata.

spesa per consumi personali (PCE) L’indice dei prezzi, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, è salito dello 0,1% il mese scorso dopo l’aumento dello 0,4% di ottobre.

Clicca qui per saperne di più su FOX BUSINESS

Un sondaggio di riferimento ha mostrato che i consumatori statunitensi si aspettano che le pressioni sui prezzi si allentino in modo significativo il prossimo anno, con le aspettative di inflazione su un anno che scendono al minimo di 18 mesi a dicembre.