Missili russi piovono sulle città ucraine

KVIV/MOSCA, 26 dic (Reuters) – L’esercito ucraino ha dichiarato lunedì che la guerra contro l’Ucraina non è finita a Natale, nonostante il presidente russo Vladimir Putin si sia detto pronto per i colloqui dopo che le sue forze hanno lanciato più di 40 attacchi missilistici il giorno di Natale.

Tre militari russi sono stati uccisi lunedì presto nel relitto di un drone ucraino che è stato abbattuto mentre attaccava una base nella regione russa di Saratov, hanno riferito le agenzie di stampa russe, citando il ministero della Difesa. leggi di più

Questo è il secondo attacco al sito questo mese. La base, vicino alla città di Saratov, a circa 730 km (450 miglia) a sud-est di Mosca e a centinaia di chilometri dal fronte ucraino, è stata colpita il 5 dicembre in quelli che la Russia ha definito attacchi di droni ucraini su due basi aeree russe. giorno

Reuters non ha potuto verificare immediatamente la notizia.

Putin di nuovo domenica si è detto aperto ai colloqui e ha accusato l’Ucraina e i suoi alleati occidentali di non essere riusciti a impegnarsi nei colloqui, una posizione che gli Stati Uniti hanno precedentemente respinto alla luce degli implacabili attacchi russi.

“Siamo pronti a negoziare con tutti coloro che sono coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro – noi non siamo negoziatori, lo sono”, ha detto Putin in un’intervista alla televisione di stato Rossiya 1.

Un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Putin deve tornare alla realtà e ammettere che è la Russia a non volere negoziati.

“La Russia sta attaccando da sola l’Ucraina e uccidendo civili”, ha detto su Twitter il consigliere Mykhailo Podoliak. “La Russia non vuole negoziati, ma cerca di evitare responsabilità”.

L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin il 24 febbraio – che la Russia chiama “operazione militare speciale” – ha scatenato il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale e il confronto più intenso tra la Russia e l’Occidente dalla crisi dei missili cubani del 1962.

Gli attacchi russi alle centrali elettriche ucraine hanno lasciato milioni di persone senza elettricità e Zelensky ha affermato che Mosca mirerà a rendere gli ultimi giorni del 2022 oscuri e difficili.

“Quest’anno la Russia ha perso tutto ciò che poteva avere. … So che l’oscurità non impedirà agli aggressori di condurre nuove sconfitte. Ma dobbiamo essere preparati a qualsiasi scenario”, ha detto in un discorso il giorno di Natale.

L’Ucraina celebra tradizionalmente il Natale il 7 gennaio, così come la Russia.

Tuttavia, quest’anno alcuni ucraini ortodossi hanno deciso di celebrare il 25 dicembre e funzionari ucraini, tra cui Zelensky e il primo ministro ucraino, domenica hanno fatto gli auguri di Natale.

combattere

L’esercito ucraino ha detto all’inizio di lunedì che le forze russe hanno bombardato dozzine di città nelle regioni di Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Kherson e Zaporizhia nelle ultime 24 ore.

“In direzione di Kherson, il nemico continua gli attacchi di artiglieria su aree popolate sulla riva destra del fiume Dnipro”, ha detto.

Ha detto che le forze ucraine hanno effettuato attacchi su quasi 20 obiettivi russi.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato domenica che le sue forze avevano ucciso circa 60 soldati ucraini e distrutto l’equipaggiamento militare ucraino il giorno precedente lungo la linea di contatto Kubiansk-Lyman.

Il Cremlino afferma che combatterà fino a raggiungere tutti i suoi obiettivi territoriali, mentre Kiev afferma che non si fermerà fino a quando ogni soldato russo non sarà espulso dal Paese.

Alla domanda se il conflitto geopolitico con l’Occidente si stesse avvicinando a un livello pericoloso, Putin ha detto domenica: “Non credo sia molto pericoloso”.

L’Ucraina e l’Occidente affermano che Putin non ha alcuna giustificazione per una guerra di aggressione in stile imperialista.

Missili bielorussi

I sistemi missilistici tattici Iskander forniti dalla Russia e i sistemi di difesa aerea S-400, che possono trasportare armi nucleari, saranno dispiegati e operativi in ​​Bielorussia, ha detto domenica un alto funzionario del ministero della Difesa bielorusso.

“Armi di questo tipo sono oggi in servizio di combattimento e sono completamente pronte a svolgere compiti per lo scopo previsto”, ha dichiarato il funzionario del ministero Leonid Kaczynski in un video pubblicato sull’app di messaggistica Telegram.

Dopo che Putin ha dichiarato a giugno che Mosca avrebbe fornito Minsk e sistemi di difesa aerea, non era chiaro quanti sistemi Iskander fossero stati schierati in Bielorussia.

Putin ha visitato Minsk il 19 dicembre, alimentando la speculazione a Kiev che avrebbe spinto la Bielorussia a unirsi a una nuova offensiva nella sua vacillante invasione.

Le forze russe hanno utilizzato la Bielorussia come trampolino di lancio per fermare un attacco alla capitale ucraina di Kiev a febbraio, e negli ultimi mesi si è assistito a un aumento della tensione nelle operazioni militari russe e bielorusse.

Il sistema missilistico guidato mobile nome in codice Iskander-M, denominato “SS-26 Stone” dalla NATO, ha sostituito lo “Scud” dell’era sovietica. I missili guidati hanno una portata fino a 500 km (300 miglia) e possono trasportare testate convenzionali o nucleari.

Il sistema S-400 è un sistema intercettore missilistico terra-aria mobile russo in grado di ingaggiare aerei, UAV, missili da crociera e ha una capacità di difesa missilistica balistica terminale.

Rapporto dell’ufficio Reuters; Scritto da Michael Perry; Montaggio di Himani Sarkar, Robert Birzel

