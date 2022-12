I casi di COVID in Cina travolgono gli ospedali

PECHINO (Reuters) – Il medico di base a Pechino Howard Bernstein ha affermato di non aver visto nulla di simile in più di tre decenni di medicina d’urgenza.

I pazienti arrivano al suo ospedale in numero sempre crescente; Ha detto che quasi tutti sono anziani e molti non stanno bene a causa dei sintomi di COVID e polmonite.

Il resoconto di Bernstein rispecchia testimonianze simili del personale medico di tutta la Cina che lottano per affrontare la brusca inversione di tendenza della Cina sulle sue precedenti rigide politiche sul coronavirus questo mese, che è stata seguita da un’ondata di infezioni a livello nazionale.

È di gran lunga il più grande focolaio nel paese da quando l’epidemia è iniziata nella città centrale di Wuhan tre anni fa. Anche gli ospedali governativi e i crematori di Pechino hanno avuto difficoltà questo mese a causa dell’enorme domanda.

“L’ospedale è sopraffatto da cima a fondo”, ha detto Bernstein a Reuters al termine di un turno “stressante” presso il Beijing United Family Hospital di proprietà privata nella parte orientale della capitale.

Ha detto che “l’unità di terapia intensiva è piena”, così come il pronto soccorso, la clinica della febbre e altri reparti.

“Molti di loro sono ricoverati in ospedale. Non sono migliorati in un giorno o due, quindi non c’è flusso, e quindi le persone continuano a venire al pronto soccorso, ma non possono salire nelle stanze d’ospedale”, ha detto. disse. “Sono rimasti bloccati al pronto soccorso per giorni”.

Nell’ultimo mese, Bernstein è passato dal non curare mai un paziente COVID a vederne dozzine al giorno.

“La sfida più grande, onestamente, è che penso che non fossimo pronti per questo”, ha detto.

Sonia Gothard Borough, 48 anni, chief medical officer presso il Raffles Private Hospital di Pechino, ha affermato che il numero di pazienti è da cinque a sei volte superiore ai livelli normali e l’età media dei pazienti è aumentata di circa 40 anni a più di 70 in un anno. settimana.

“È sempre lo stesso profilo”, ha detto. Ciò significa che la maggior parte dei pazienti non è stata vaccinata.

Ha detto che i pazienti e i loro parenti visitano Raffles perché gli ospedali locali sono “sopraffatti” e perché vogliono acquistare Paxlovid, il trattamento COVID prodotto da Pfizer, che molti posti, incluso Raffles, stanno finendo.

“Vogliono il farmaco come alternativa al vaccino, ma il farmaco non sostituisce il vaccino”, ha detto Gotthard-Beauro, aggiungendo che ci sono criteri rigorosi per quando il suo team può prescriverlo.

Un dipendente lavora su una linea di produzione di medicinali per la febbre presso la Guizhou Bailing Factory nel bel mezzo dell’epidemia di coronavirus (COVID-19), ad Anshun, provincia di Guizhou, 24 dicembre 2022. cnsphoto via REUTERS

Jutard-Bourreau, che come Bernstein lavora in Cina da circa un decennio, teme che il peggio di questa ondata a Pechino debba ancora arrivare.

Altrove in Cina, il personale medico ha dichiarato a Reuters che in alcuni casi le risorse sono già esaurite fino al punto di rottura, con livelli di COVID e malattia tra il personale particolarmente elevati.

Un’infermiera nella città occidentale di Xian ha dichiarato che 45 delle 51 infermiere del suo reparto e tutto il personale del pronto soccorso hanno contratto il virus nelle ultime settimane.

“Ci sono molti casi positivi tra i miei colleghi”, ha detto l’infermiera Wang, 22 anni. “Quasi tutti i medici ne soffrono”.

Wang e le infermiere di altri ospedali hanno detto che dovevano venire al servizio anche se risultavano positivi e avevano una leggera febbre.

Jiang, un’infermiera di 29 anni nel reparto psichiatrico di un ospedale nella provincia di Hubei, ha detto che la frequenza del personale è diminuita di oltre il 50% nel suo reparto, che ha smesso di accettare nuovi pazienti. Ha detto che fa turni di oltre 16 ore con un supporto insufficiente.

“Temo che se un paziente sembra agitato, devi tenerlo a freno, ma non puoi farlo facilmente da solo”, ha detto. “Non è una grande posizione in cui trovarsi.”

tasso di mortalità “politico”.

I medici che hanno parlato con Reuters hanno detto di essere molto preoccupati per gli anziani, poiché decine di migliaia di loro potrebbero morire, secondo le stime degli esperti.

La società di dati sanitari con sede in Gran Bretagna Airfinity ha stimato che più di 5.000 persone probabilmente muoiono ogni giorno a causa del COVID-19 in Cina, offrendo un netto contrasto con i dati ufficiali di Pechino sull’attuale epidemia nel paese.

La National Health Commission non ha risposto immediatamente a una richiesta di Reuters di commentare le preoccupazioni sollevate dal personale medico in questo articolo.

La Cina non ha riportato decessi di COVID-19 sulla terraferma per i sei giorni fino a domenica, anche se i crematori stanno affrontando un aumento della domanda, ha detto domenica il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie.

La Cina ha ristretto la sua definizione di classificazione dei decessi come correlati a COVID, contando solo quelli che coinvolgono polmonite correlata a COVID o insufficienza respiratoria, sorprendendo gli esperti di salute del mondo.

“Non è medicina, è politica”, ha detto Gothard Borough. “Se ora stanno morendo di COVID, è a causa di COVID. Il tasso di mortalità ora è dato da numeri politici, non da numeri medici”.

Copertura aggiuntiva da Beijing Newsroom. Montaggio di Jerry Doyle

