L’emozione dei grandi aggiornamenti del sistema operativo per tutti i modelli Galaxy S10 e Note 10 è finita

Samsung ha annunciato che lo avrebbe fatto Alcuni smartphone sono dotati di tre generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android Nel 2019, ha impressionato molti di noi e siamo stati ancora più felici quando abbiamo saputo in seguito che Samsung lo era Aumenta il numero totale dei principali aggiornamenti del sistema operativo Per la sua nave ammiraglia e alcune guardie da metà a quattro, Essenzialmente al di fuori dello stesso Android di Google.

La politica dei tre principali aggiornamenti del sistema operativo era applicabile ai dispositivi di punta lanciati prima del 2021, il che significa che Galassia S10 E il Galassia Nota 10 I gruppi passeranno da Android 9 Pie (che è quello che hanno eseguito al momento del lancio) a Androide 12. Tuttavia, le cose non erano così chiare come ci si potrebbe aspettare.

il Galaxy S10 Lite e il Galaxy Note 10 Litesebbene ci siano alcuni dispositivi di fascia media / leggermente più vecchi, tecnicamente facevano anche parte della gamma Galaxy S10 e Note 10, ma entrambi i telefoni sono stati lanciati con Android 10. Il che significa che entrambi i telefoni erano idonei per il Androide 13Samsung ha già rilasciato questo aggiornamento per i due modelli Lite nella maggior parte dei mercati.

Android 14 non arriverà su nessun modello Galaxy S10 o Note 10

E il Con Android 13 ora disponibile per S10 Lite E il Galaxy Note 10 LiteNessuno dei modelli Galaxy S10 o Note 10 è idoneo per aggiornamenti del sistema operativo più importanti. Galaxy S10 Lite o Galaxy Note 10 Lite può essere Ottieni alcune funzionalità di One UI 5.1 Once One UI 5.1 ha debuttato con la serie Galaxy S23 l’anno prossimo, ma al momento in cui scrivo è solo un’ipotesi, non una garanzia.

Gli aggiornamenti di sicurezza sono l’unica cosa che puoi aspettarti in futuro se possiedi un telefono della serie Galaxy S10 o Note 10. Galaxy S10e, Galaxy S10/S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10/Note 10 5G e Galaxy Note 10+ / Galaxy Note 10+ 5G ha ricevuto aggiornamenti di sicurezza trimestrali per un anno o più. Nel frattempo, S10 Lite e Note 10 Lite riceveranno aggiornamenti di sicurezza mensili fino alla fine del prossimo anno.

Desideri ulteriori importanti aggiornamenti del sistema operativo? Passa a un telefono Samsung lanciato nel 2021 o successivamente

Qualsiasi proprietario di smartphone della serie Galaxy S10 o Galaxy Note 10 che desideri utilizzare Android 14 e versioni successive dovrà eseguire l’aggiornamento a un telefono Galaxy lanciato nel 2021 e oltre, ma non necessariamente un fiore all’occhiello. Anche i telefoni di fascia media come il Galaxy A33, il Galaxy A53, il Galaxy A73, il Galaxy A52 del 2022 o il Galaxy A72 dell’anno scorso Idoneo per quattro generazioni di aggiornamenti Android Quindi ci sono molte opzioni.

E grazie alle festività natalizie, potrebbe esserci ancora tempo per acquistare un nuovo Samsung Galaxy a un prezzo inferiore al solito. Consulta la nostra guida per le vacanze per consigli Se sei interessato a lasciarti alle spalle il tuo smartphone Galaxy S10 o Note 10 o se in genere stai cercando di passare a un dispositivo più recente.

SAMSUNGGalassia S10

SAMSUNGGalassia Nota 10

SAMSUNGGalaxy S10 Lite