Microsoft entra nel nuovo ciclo di sviluppo di Windows con una versione principale ogni tre anni e le funzionalità cadono nel mezzo

Microsoft sta passando a un nuovo programma di progettazione per Windows che vedrà l’azienda tornare a un ciclo di rilascio di tre anni più tradizionale per le versioni principali del client Windows, aumentando contemporaneamente la produzione di nuove funzionalità inviate alla versione corrente di Windows. Mercato.

La notizia arriva solo un anno dopo La società ha annunciato che si muoverà al ritmo di un rilascio annuale per le nuove versioni di Windows. Secondo le mie fonti che hanno familiarità con questi piani, Microsoft ora prevede di spedire le versioni “principali” del client Windows ogni tre anni, con la prossima versione attualmente prevista per il 2024, tre anni dopo la spedizione di Windows 11 nel 2021.

Ciò significa che la versione client originariamente prevista per il 2023 di Windows (nome in codice Sun Valley 3) è stata cancellata, ma non è la fine della storia. Mi è stato detto che con il passaggio a questo nuovo programma di sviluppo, Microsoft prevede anche di aumentare la produzione di nuove funzionalità distribuite agli utenti sull’ultima versione di Windows.

a partire da Windows 11 versione 22H2 (Sun Valley 2), Microsoft inizia un nuovo sforzo di progettazione “Moments” progettato per consentire all’azienda di implementare nuove funzionalità ed esperienze in momenti chiave durante l’anno, al di fuori delle principali versioni del sistema operativo. Ho sentito che l’azienda prevede di inviare nuove funzionalità alla versione di mercato di Windows ogni pochi mesi, fino a quattro volte l’anno, a partire dal 2023.

Microsoft ha Ho già testato questo sistema Con l’introduzione del pulsante meteo nella barra delle applicazioni su Windows 11 all’inizio di quest’anno. Lo stesso approccio verrà utilizzato per questi momenti, poiché la società unirà alcune nuove funzionalità che sono state testate con addetti ai lavori e distribuite a tutti oltre all’ultima versione di Windows di spedizione.

Molte delle funzionalità che erano state pianificate per la versione del client Sun Valley 3 ora annullata come parte di uno di questi momenti verranno distribuite su Sun Valley 2, anziché su una nuova versione personalizzata del client Windows nell’autunno del 2023.

In passato, la maggior parte dei team di prodotto doveva attendere la versione autunnale annuale di Windows per distribuire nuove funzionalità, ma ora quei team possono spedire le proprie funzionalità prima grazie a questi nuovi sforzi di progettazione. Tieni presente che il termine “momenti” è ciò che Microsoft chiama questa funzionalità pianificata che scende internamente. Non sono sicuro se questo marchio verrà mai utilizzato pubblicamente e non è chiaro se Microsoft intenda aumentare il numero di build di Windows 11 a “23H2” con loro.

Per quanto riguarda la versione di Windows 2024, non si sa molto al riguardo in questo momento. Attualmente è nelle prime fasi di pianificazione e ingegneria, con persone all’interno dell’azienda che lo chiamano “Next Valley” nelle conversazioni, anche se non sono sicuro che sia il nome in codice finale del progetto.

Nel complesso, queste modifiche alla roadmap di Windows sono significative e consentiranno a Microsoft di realizzare nuove importanti versioni del client Windows ogni pochi anni come in passato, mantenendo al contempo Windows sul mercato con nuove funzionalità e modifiche in fase di implementazione. utenti in modo regolare e frequente. .

Naturalmente, come per qualsiasi progetto di interni, la direzione e gli orari possono cambiare o slittare in qualsiasi momento. I funzionari Microsoft hanno rifiutato di commentare.

