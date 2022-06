Morti del trailer di San Antonio: le autorità affermano che 46 immigrati sono stati trovati morti all’interno del semirimorchio

“Un incidente di tratta di esseri umani” è stato segnalato dalla polizia di San Antonio all’unità investigativa del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, che sta conducendo le indagini, ha detto lunedì un portavoce dell’immigrazione e delle forze dell’ordine. L’incidente è stato particolarmente pericoloso negli ultimi anni per i migranti vicino al confine meridionale.

Tre persone sono in custodia di polizia, ma il collegamento con le loro condizioni non è chiaro, ha detto lunedì sera il capo della polizia Bill McManus in una conferenza stampa.

Le autorità sono state allertate sulla scena poco prima delle 18:00, quando un lavoratore in un edificio vicino ha sentito grida di aiuto, ha detto McManus. Il lavoratore ha trovato il trailer con le porte parzialmente aperte e ha trovato i morti all’interno, ha detto McManus.

Sedici persone – 12 adulti e quattro bambini – sono state portate in strutture mediche, ha detto il capo dei vigili del fuoco di San Antonio Charles Hood. Un portavoce di Methodist Healthcare ha detto che il trio, che è stato portato al Metropolitan Hospital Metropolitan, era in condizioni stabili.

I sopravvissuti soffrivano di calore al tatto, colpo di calore e affaticamento, ha detto Hood, ed erano privi di sensi quando vengono curati. Non c’era traccia di acqua nel semirimorchio refrigerato e nessun condizionatore d’aria funzionante, ha detto.

La temperatura più alta nella zona di San Antonio lunedì era compresa tra 90 e 100 gradi. Secondo Servizio meteorologico nazionale.

Le vittime “potrebbero aver cercato di trovare una vita migliore”

“Sono rattristato per la tragica perdita di vite umane di oggi e prego per coloro che stanno ancora lottando per la propria vita”, ha affermato il Segretario alla Difesa. Alejandro Mayerkas Detto sui social. “Molte persone, comprese famiglie, donne e bambini, hanno perso la vita in questo pericoloso viaggio”.

I 60 vigili del fuoco sulla scena sono stati messi sotto pressione da un grave incidente, ha detto Hood.

“Non dovremmo aprire un camion e guardare gli strati di corpi lì. Immagina che nessuno di noi venga a lavorare”, ha detto il capo dei vigili del fuoco.

“È triste”, ha detto lunedì il sindaco Ron Niranberg. “Sappiamo 46 persone che non sono con noi, hanno famiglie, stanno cercando di trovare una vita migliore. E 16 di noi stanno combattendo per la propria vita in ospedale”.

L’ambasciata messicana a San Antonio ha dichiarato sui social media che sarebbero stati forniti aiuti ai messicani. Almeno due dei 16 sopravvissuti sono stati identificati come Guatemala, ha detto il ministero degli Esteri messicano, citando l’ambasciata.

I funzionari statunitensi stanno lavorando per gestire meglio il flusso di migranti attraverso il confine tra Stati Uniti e Messico, ha detto Majorcos alla Galileus Web all’inizio di questo mese. La loro attività è strutturata sulla base di precedenti iniziative per rintracciare i rapitori i cui immigrati soggiornano spesso. La scorsa primavera la Homeland Security ha annunciato uno sforzo con gli alleati federali per reprimere le organizzazioni criminali di traffico.

Negli ultimi anni gli immigrati hanno affrontato altre tragedie e sfide mentre hanno sopportato il caldo e il terreno pericolosi mentre cercavano di attraversare gli Stati Uniti-Messico.

Ci sono state più operazioni di salvataggio al confine meridionale degli Stati Uniti rispetto allo scorso anno fiscale. Da ottobre, oltre 14.000 operazioni di ricerca e salvataggio sono state effettuate lungo il confine meridionale degli Stati Uniti, compreso il recupero dalla US Customs and Border Protection. Pericolosi passaggi d’acqua . Ha 12.833 ricerche e salvataggi nell’anno fiscale 2021, a più di tre mesi di distanza.

Nel 2017, 10 persone sono morte e dozzine sono rimaste ferite a causa del caldo Dopo la scoperta In una motrice al Wal-Mart di San Antonio. Il camionista è stato condannato Vita senza condizionale In una prigione federale.

Nel 2003, 18 persone sono state colpite Gli uomini, di età compresa tra 7 e 91 anni, sono stati trovati morti nel retro di un semicingolato con circa 100 persone a bordo mentre la temperatura superava i 100 gradi, hanno detto gli investigatori. L’autista è stato inizialmente condannato all’ergastolo in quel caso, ma non nel 2011 C’era risentimento Reclusione per quasi 34 anni.