Morti di sandalo Bahamas: tre americani trovati morti in un resort il mese scorso sono morti per avvelenamento da monossido di carbonio, ha detto la polizia.

“A questo punto delle indagini, possiamo confermare ufficialmente che le tre vittime sono morte per asfissia a causa di avvelenamento da monossido di carbonio”, ha affermato in un comunicato stampa la Royal Bahamas Police Force. La questione è ancora sotto inchiesta”.

La polizia in precedenza ha detto alla CNN che non sono stati trovati segni di trauma sui corpi e il primo ministro ad interim delle Bahamas Chester Cooper ha affermato che non si sospettava alcuna offesa. La polizia non ha commentato oltre alla causa della morte dei tre cittadini statunitensi nell’ultimo comunicato stampa.

Gli americani – Michael Phillips, 68 anni, sua moglie Robbie Phillips, 65 anni, del Tennessee, e Vincent Paul Chiarella, 64 anni, della Florida – sono morti nel corso di una sera. La moglie di Kiarella, Denise, 65 anni, è stata portata in aereo a Nassau, la capitale della nazione, per ulteriori cure prima di essere portata in Florida.