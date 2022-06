My Summer Vacation sta ottenendo una versione inglese

immagine : Cucina Millennio

l’anno scorso, Un gioco è stato rilasciato su Nintendo Switch in Giappone chiamato Crayon Shin Chan: da Ura a Hakase no Natsuyasumi (Crayon Shin-chan: Le mie vacanze estive con il professore). Un incrocio tra il leggendario manga pastello Shin Chan E a lungo termine la mia vacanza estiva Una serie di videogiochi, sembrava lento, rilassato, rilassante e tutto ciò che si può desiderare da un gioco incentrato sulle vacanze estive.

Ecco il trailer del 2021 per l’uscita giapponese:

ク レ ヨ ン し ん ち ゃ ん 『オ ラ と 博士 の 夏 休 み ~ お お な い 七日 間 の 旅 ~ [Nintendo Direct 2021.2.18]

Sembra bellissimo, vero? Anche Kazu Ayabe, direttore della serie principale, è stato responsabile di questo gioco e l’aggiunta di elementi visivi più contemporanei (era il primo gioco su PS1 e più recente su PSP) ha reso le cose ancora più belle. Come ogni altro gioco principalmente la mia vacanza estiva Serie Tutti pensavamo che sarebbe stata una versione solo per il Giappone, ma si è scoperto che ci sbagliavamo tutti nel miglior modo possibile.

All’inizio di oggi è stato annunciato che non solo lo è Crayon Shin Chan: da Ura a Hakase no Natsuyasumi Ora arriverà su PlayStation 4, ma verrà anche tradotto in diverse lingue occidentali, che ovviamente includono anche l’inglese, il tedesco, lo spagnolo e il portoghese.

Se ti stai chiedendo come funzionano questi giochi, si tratta di giocare durante le vacanze estive dei bambini. Stai camminando per una città assonnata, parlando con la gente, giocando qualche piccolo gioco e in generale semplicemente esci. Come dice il nuovo sito web del gioco in inglese:

Goditi l’atmosfera del Giappone in piena estate. Vaga sotto un vasto cielo aperto e ascolta il suono delle cicale che risuonano tra le montagne e il dolce chiacchiericcio dei ruscelli mentre navigano nel verde. È un’esperienza che ti farà sentire subito la nostalgia dell’estate giapponese.

Versione internazionale di Crayon Shin Chan: da Ura a Hakase no Natsuyasumi Uscirà ad agosto su PS4 e Nintendo Switch.