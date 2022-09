New York dichiara emergenza poliomielite per aumentare i tassi di vaccinazione

Il governatore di New York Kathy Hochul venerdì ha dichiarato un’emergenza per la poliomielite per aumentare i tassi di vaccinazione nello stato tra ulteriori prove che il virus si sta diffondendo nelle comunità.

Il virus della poliomielite è stato ora rilevato nei campioni di acque reflue di quattro contee nell’area metropolitana di New York e nella città. Le contee includono Rockland, Orange, Sullivan e ora Nassau.

Secondo le autorità sanitarie statali, sono stati testati campioni di poliovirus, che può causare paralisi negli esseri umani. Le persone non vaccinate che vivono, lavorano, vanno a scuola o viaggiano in posti come Orange, Rockland, Nassau, New York City e Sullivan sono ad alto rischio di ictus, hanno detto i funzionari.

New York ha iniziato il monitoraggio delle acque reflue dopo che un adulto non vaccinato nella contea di Rockland ha contratto la poliomielite e ha sofferto di paralisi a luglio, il primo focolaio noto negli Stati Uniti in quasi un decennio.

La dichiarazione di emergenza amplierebbe la rete di amministratori di vaccini per includere farmacisti, ostetriche e operatori di servizi di emergenza sanitaria nel tentativo di aumentare i tassi di immunizzazione nelle aree in cui è scivolata.

Il commissario per la salute dello Stato di New York, il dott. Mary Bassett ha invitato i non vaccinati a farsi vaccinare presto. Gli individui e le famiglie che non sono sicuri del proprio stato di vaccinazione dovrebbero contattare il proprio fornitore di assistenza sanitaria, l’ospedale o il dipartimento sanitario della contea per assicurarsi di essere aggiornati sulle vaccinazioni.

“Nella poliomielite, non possiamo tirare i dadi”, ha detto Bassett. “Esorto i newyorkesi a non accettare alcun rischio. L’immunizzazione contro la poliomielite è sicura ed efficace, proteggendo tutte le persone che ricevono le dosi raccomandate dalla malattia”.

I tassi di vaccinazione contro la poliomielite sono allarmanti in alcune contee di New York. I tassi di vaccinazione erano del 60% a Rockland, del 58% a Orange, del 62% a Sullivan e del 79% a Nassau. Secondo il dipartimento della salute, la media statale per l’immunizzazione contro la poliomielite è del 79%.

Funzionari sanitari hanno affermato che alcuni newyorkesi che hanno completato la serie di vaccini dovrebbero ricevere un’iniezione di richiamo a vita. Queste persone includono persone che hanno avuto contatti con una persona infetta o che sono sospettate di essere state infettate dal poliovirus, o i loro familiari.

Se gli operatori sanitari lavorano in aree in cui è stato rilevato il virus della poliomielite, possono manipolare campioni o curare pazienti affetti da poliomielite. Funzionari sanitari hanno affermato che le persone esposte alle acque reflue a causa del loro lavoro dovrebbero anche prendere in considerazione l’idea di ottenere un booster.

Tutti i bambini dovrebbero ricevere quattro dosi di vaccino contro la poliomielite. La prima dose viene somministrata da sei settimane a due mesi, la seconda dose da quattro mesi, la terza dose da sei mesi a 18 mesi e la quarta dose da quattro a sei anni.

Gli adulti che hanno ricevuto solo una o due dosi devono ricevere la restante una o due. Funzionari sanitari hanno detto che non importa quanto tempo fa è stata somministrata la prima dose.

Questa è una notizia dell’ultima ora. Controlla di nuovo per gli aggiornamenti.