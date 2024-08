Noah Lyles ha preso il bronzo con Kovid

Noah Lyles punta all’oro a Parigi per consolidare la sua eredità in pista Dopo una prestazione deludente nel 2021, Noah Lyles si è acceso un fuoco per diventare l’uomo più veloce del mondo. Deve avanzare dell’1%.

SAINT-DENIS, Francia – Il doppio inseguimento sprint di Noah Lyles è arrivato poco prima. È arrivato terzo nella finale dei 200, facendo segnare 19.70 per la medaglia di bronzo.

Lyles ha corso nonostante fosse risultato positivo al Covid-19. Dopo la gara, Lyles, che aveva una storia di asma, è crollato su una sedia a rotelle dopo aver ricevuto cure mediche.

“Mi sono svegliato intorno alle 5 martedì mattina e mi sentivo malissimo. Sapevo che era più del dolore dei 100”, ha detto Lyles dopo la gara. “Svegliate i medici, abbiamo fatto il test ed è risultato positivo al Covid. Il mio primo pensiero è stato niente panico. Credo di essere stato in una brutta situazione. Mi sono trovato in una brutta situazione, ho capito, l’abbiamo affrontata giorno dopo giorno” giorno, quanto abbiamo cercato di idratarci, di isolarci.

“Sicuramente ha avuto un impatto negativo, ma non sono mai stato più orgoglioso di me stesso di poter venire qui e ottenere una medaglia di bronzo.”

Letzile Tebogo del Botswana ha guidato dietro la curva e ha corso lungo il tratto di casa per una vittoria sorprendentemente comoda, correndo 19.46. L’americano Kenny Bednarek ha vinto l’argento con il tempo di 19,62 secondi.

Il pubblico allo Stade de France ha cantato “America” ​​​​prima dell’inizio della gara mentre Lyles e il resto dei corridori entravano nei blocchi. Tuttavia, Tepoko ha ottenuto il risultato finale ed è diventato il primo africano a vincere l’evento.

Lyles è arrivato alle Olimpiadi di Parigi quest’anno con un tempo da leader mondiale nei 200 di 19.53. Tuttavia, ha segnato 20.08 finendo secondo in semifinale e ha ottenuto il terzo miglior tempo in finale. Ha tagliato il traguardo quinto e ha a malapena messo insieme un’intera gara prima di vedere i medici.

Domenica scorsa, Lyles ha conquistato la sua prima medaglia d’oro olimpica nei 100 maschili con un sensazionale fotofinish.

Il velocista 27enne stava tentando di diventare il primo maschio americano in 40 anni a vincere la doppietta sprint. Carl Lewis vinse i 100 e i 200 alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Lewis ha vinto anche l’oro nel salto in lungo e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Los Angeles.

USA TODAY Sports ha tutto ciò che devi sapere sugli eventi di atletica leggera di giovedì allo Stade de France. Segui di seguito per gli aggiornamenti in tempo reale durante il giorno.

Immediatamente dopo aver vinto la medaglia di bronzo, Lyles ebbe bisogno di cure mediche. È stato portato fuori pista su una sedia a rotelle e poi è arrivata la notizia che era risultato positivo al COVID-19 prima della gara. I dettagli sulle sue condizioni stanno ancora emergendo. Lyles soffre di asma, che può peggiorare i disturbi respiratori.

Non ci sono restrizioni per competere alle Olimpiadi di Parigi con COVID-19. Ecco una spiegazione sui protocolli Covid alle Olimpiadi.

“Da quello che ho sentito, ha qualcosa”, ha detto Bednarek quando gli è stato chiesto di Lyles dopo la gara. “Non so davvero cosa gli stia succedendo. Voglio dire, gli parlerò dopo per vedere se sta bene. Lo spero.”

Segui gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Lyles qui.

Se un atleta del Team USA manifesta qualche sintomo, l’USOPC “seguirà le linee guida del CDC per tutti i protocolli sulle malattie infettive”.

Secondo Jonathan Finnoff, direttore medico del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, ogni clinica medica negli Stati Uniti avrà una stanza separata per il trattamento delle malattie infettive, dove il personale medico effettuerà prima il test PCR. Il problema giusto. Una volta diagnosticato uno specifico agente patogeno, il personale medico seguirà piani di trattamento volti a ridurre sia i sintomi che la durata della malattia.

Finnoff ha affermato che l’USOPC porterà questa vasta attrezzatura di prova a Parigi.

Sebbene non verrà imposto alcun periodo di isolamento o quarantena ufficiale, gli atleti che risulteranno positivi alla malattia respiratoria verranno trasferiti nelle proprie stanze, afferma Finnoff.

“Non ha senso [infected athletes] “Non posso allenarmi o competere”, ha detto Finnoff. “Lo faremo in base ai loro sintomi e a come si sentono, ma vogliamo prevenirlo [them] Forniremo anche farmaci preventivi basati su quanto raccomandato dalle linee guida del CDC per evitare che le persone che li circondano vengano infettate.

A che ora è la finale dei 200?

A che ora è la finale dei 200?

200 finale alle 14:30 ET.

A che ora è la finale dei 200?

200 finale alle 14:30 ET.

Chi sono i migliori velocisti nella finale dei 200?

Noah Lyles ha ottenuto il miglior tempo mondiale sui 200 quest’anno in 19.53. Il tempo di Kenny Bednarek di 19.59 è il secondo miglior tempo al mondo quest’anno. Il miglior tempo stagionale di Letzile Teboko, 19.71, è pari al terzo miglior tempo quest’anno. Anche Erion Knighton, medaglia d’argento ai Campionati del mondo 2023, è un contendente per la medaglia.

Qual è il miglior tempo personale di Noah Lyles nei 200?

Il miglior tempo personale di Noah Lyles nei 200 è 19.31, che attualmente è anche il record americano. Ha stabilito il record nel 2022.

SAINT-DENIS, Francia – Quincy Wilson ha fatto il suo debutto olimpico a Parigi.

Wilson farà parte della staffetta 4×400 del Team USA, ha detto a USA TODAY Sports una persona che ha familiarità con la situazione. La persona ha parlato in condizione di anonimato perché non era autorizzata a parlare della staffetta.

La staffetta 4×400 maschile inizierà venerdì alle 5:05 ET.

Squadra USA Nelle manche d’andata della staffetta 4×400. Si prevede che Wilson parteciperà alle primarie. Wilson è diventato il maschio americano più giovane a competere in un evento olimpico di atletica leggera.

Wilson è stato selezionato per la prima volta nella staffetta 4×400 del Team USA dopo essere arrivato sesto nei 400 aperti alle prove olimpiche su pista e sul campo degli Stati Uniti.

Il ragazzo prodigio di 16 anni ha battuto il record del mondo under 18 nel round di apertura dei 400, facendo segnare un giro di pista in 44,66 secondi durante le prove. Wilson ha poi ottenuto il miglior tempo personale di 44,59 in semifinale qualificandosi per la finale. Il record del liceo durava da 42 anni e Wilson lo superò due volte nel giro di pochi giorni. — Tyler Drago

Anna Hall è terza dopo le prime due gare dell’eptathlon femminile, i 100 ostacoli e il salto in alto. Il tempo di Hall di 13,36 secondi si è classificato settimo negli ostacoli, mentre il suo salto in alto di 1,89 m Terzo classificato nel campo. Talia Brooks, che è arrivata seconda negli ostacoli (13,00 secondi) e ottava nel salto in alto (1,77 m), è attualmente sesta. Sari Hawkins è arrivata quinta negli ostacoli in 13,16 secondi, ma non ha lasciato il segno nel salto in alto, portandola al 22esimo posto.

ST-DENIS, Francia – Il mezzofondista americano Brandon Miller accede alle semifinali degli 800 metri maschili attraverso un turno di ripescaggio.

Miller ha corso 1:44.21 vincendo la quarta e ultima manche degli 800. Ha ottenuto il miglior tempo tra tutti i corridori nel turno di ripescaggio.

Venerdì le semifinali degli 800. — Tyler Drago

La staffetta 4×100 maschile degli Stati Uniti ha fatto una dichiarazione nel round di apertura della staffetta. Una squadra composta da Christian Coleman, Fred Kerley, Kyrie King e Courtney Lindsay ha ripulito il testimone e da lì è finita. Gli sfavoriti hanno vinto facilmente dall’inizio alla fine tagliando il traguardo in 37,47 secondi. Noah Lyles e Kenny Bednarek giocheranno per il Team USA in finale.

La squadra statunitense della staffetta 4×100 è stata un po’ rallentata da uno scambio traballante tra Dwanisha Terry e Gabby Thomas nella seconda e terza tappa. Tuttavia, Sha’Kari Richardson ha preso il testimone sulla tappa dell’ancora e ha superato la Germania in 41.94 per ottenere la vittoria al primo turno per il Team USA.

La Germania è arrivata seconda in 42,15 secondi e la Svizzera è arrivata ultima nelle qualificazioni in 42,38 secondi. Le donne statunitensi devono ripulire i loro manuali, ma le loro favorite per la medaglia d’oro nella staffetta, in particolare le stelle della Giamaica, non hanno gareggiato all’evento.

Chase Jackson sbaglia il round di apertura del lancio del peso femminile. Jackson ha graffiato i suoi primi due tentativi e ha avuto bisogno di un terzo e ultimo tiro per avanzare alla finale. Ma il suo terzo lancio non le ha liberato il braccio ed è atterrato a 57 piedi e 9 pollici, poco prima di un punto di qualificazione.

Jackson era visibilmente turbato dopo il suo deludente round di apertura. Arrivò a Parigi come medaglia d’oro nel lancio del peso. Ha vinto due volte il campionato del mondo in questo evento. Gli americani Jayda Ross e Raven Sanders sono entrambi avanzati.

PARIGI — Quando vinse l’oro nella finale dei 400 metri alle Olimpiadi di Parigi, Quincy Hall non scosse la testa per spingersi avanti mercoledì sera. Per lo più soffriva.

“Non voglio parlarne, ma tirandomi indietro, mi sono stirato la gamba”, ha detto Hall giovedì dopo la cerimonia di premiazione allo Stade de France “Ho continuato a correre ed era come, ‘Se cado, se cado’. Sto per strapparmi, cadrò.'” Ho finito la gara.”

Alla domanda se sarebbe abbastanza in salute per gareggiare nella staffetta 4×400 venerdì e sabato, ha detto: “Vedremo”.

“Sto ricevendo terapia e cose del genere”, ha detto. “In caso contrario, abbiamo una squadra abbastanza forte tra cui possiamo scegliere e loro potranno fare il lavoro senza di me.”

Uno dei velocisti che potrebbe prendere il posto di Hall nella staffetta è il 16enne Quincy Wilson, che farà il suo debutto olimpico nel turno preliminare di venerdì mattina.

“È pronto”, ha detto Hall. “Può essere giovane, ma l’età non significa nulla per lui.” -Tom Schott

SAINT-DENIS, Francia – Elle St. Pierre e Nikki Hildes delle Stati Uniti si sono qualificate per la finale medaglia dei 1.500 metri femminili ai Giochi di Parigi giovedì con i tempi di 3:59.74 e 3:56.17, rispettivamente. Si sono qualificati i primi sei classificati di ciascuna delle due manche di semifinale; St. Pierre è arrivato terzo nella Heat 1 e Hilts terzo nella Heat 2. La detentrice del record mondiale Faith Kibigone del Kenya ha vinto la prima manche in 3:58.64. La due volte medaglia d’oro olimpica ha battuto il record del mondo (3:49.04) a Parigi un mese fa e detiene anche il record olimpico (3:53.11, stabilito ai Giochi di Tokyo nel 2021).

L’americana Emily Mackay non si è qualificata, finendo ultima nella batteria 2 in 4:02.03. Sabato sera è in programma la partita per la medaglia.

