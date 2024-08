CEO della Warner Bros. Discovery, Zaslav, deve far fronte alla pressione di fornire valore

Scoperta della Warner Bros Il CEO David Zaslav deve ottenere presto una vittoria.

Dopo la fusione di Discovery con WarnerMedia nel 2022 e l’immediato taglio dei costi di miliardi di dollari, Zaslav ha avuto difficoltà a convincere gli azionisti che la sua azienda rappresenta un valido investimento.

Le azioni di Warner Bros. Discovery sono scese di circa il 70% dall’8 aprile 2022, giorno in cui è stata completata la fusione. Il suo mandato è stato determinato dall’esecuzione Migliaia di licenziamentiTaglio di film e serie TV Per l’efficienza fiscaleTrump ha ucciso la CNN+ un mese dopo il suo lancio, ha assunto e licenziato il CEO della CNN Chris Licht, ha interrotto la sua cerimonia di laurea alla Boston University da studenti che cantavano “paga i tuoi scrittori” durante uno sciopero degli scrittori lo scorso anno e ha citato in giudizio la NBA dopo aver scelto la lega non ha rinnovato i diritti mediatici con la sua azienda dopo quasi 40 anni di lavoro insieme.

Il che peggiora le cose per lui, quello Zaslav Per molto tempo Uno degli amministratori delegati più pagati del paese. Il suo compenso per il 2023 è aumentato del 26,5% arrivando a quasi 50 milioni di dollari. Bonus Zaslav è legato all’aumento del flusso di cassa libero e alla riduzione del debito, una missione guidata da John Malone, il magnate dei media e influente membro del consiglio che ha sostenuto Zaslav, prima alla Discovery e ora alla Warner Bros. Discovery, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 17 miliardi di dollari. e 37,8 miliardi di dollari di debito.

Giovedì il titolo è sceso di circa il 9%. Mercoledì la società ha subito un’enorme svalutazione di 9,1 miliardi di dollari a causa della perdita di valore delle sue reti via cavo lineari, che rappresenta ancora oltre il 100% dell’EBITDA rettificato della società. Ciò significava che il resto dell’azienda perdeva denaro.

Warner Bros. Discovery ha attribuito l’entità della perdita alla “continua debolezza del mercato pubblicitario lineare statunitense e all’incertezza relativa al rinnovo dei diritti di affiliazione e sportivi, inclusa la NBA”.

Questa non è musica per le orecchie degli investitori.

Parte dell’argomentazione alla base della fusione di Discovery con WarnerMedia era che il suo portafoglio diversificato di contenuti sarebbe stato un “ottimo partner per gli inserzionisti”, poiché Ha detto Zaslav Quando l’accordo è stato annunciato per la prima volta nel 2021.

E introdurre incertezza nella valutazione della società a causa della perdita dei diritti NBA sembra illogico alla luce dell’affermazione di Zaslav del novembre 2022 secondo cui “non dobbiamo avere l’NBA”.

“Il calo di valore indica che questa società ha chiaramente pagato più del dovuto per gli asset lineari come parte della fusione con WarnerMedia e, date le crescenti pressioni sull’ecosistema lineare, solleva anche la questione di cosa sarà”, ha affermato Robert Fishman, analista di società di ricerca MoffettNathanson futuri flussi di cassa su questi asset dopo la potenziale perdita della NBA.

Tuttavia, mercoledì Zaslav ha inviato un messaggio di fiducia durante la teleconferenza sugli utili della società.

“Ci sentiamo bene riguardo a dove siamo”, ha detto Zaslav. “Dobbiamo considerare tutte le opzioni, ma la priorità numero uno è gestire questa azienda nel modo più efficace possibile”.