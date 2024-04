Lizzo chiarisce che non è fuori dall'industria musicale, solo “energia negativa”.

2 aprile 2024

La pop star americana Lizzo non diventerà famosa tanto presto, come ha assicurato ai suoi fan nel suo post sui social media.

La vincitrice del Grammy ha scritto “I'm Out” la scorsa settimana, dicendo che era stanca di essere presa di mira online per il suo aspetto e il suo carattere.

Ma ha chiarito in un nuovo video: “Quando dico 'me ne vado', intendo che ho rinunciato a qualsiasi energia negativa”.

La cantante – vero nome Melissa Viviane Jefferson – ha negato le accuse, così come altri che hanno intentato una causa l'anno scorso accusando molestie sessuali e un ambiente di lavoro ostile da parte dei suoi ex ballerini.

La notizia è arrivata pochi giorni dopo che si era esibito davanti a un pubblico tutto esaurito a New York City e davanti a tre presidenti degli Stati Uniti.

Un avvocato che rappresenta le ex ballerine del cantante ha criticato la decisione di intervenire all'evento tra le accuse contro Lizzo.

In un nuovo video pubblicato su Instagram martedì, Lizzo ha cercato di mettere le cose in chiaro.

“La gioia nella mia vita a cui non rinuncerò è fare musica, che unisce le persone, perché so di non essere solo”, ha detto.