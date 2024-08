Stati Uniti, Egitto e Qatar chiedono “colloqui urgenti” la prossima settimana per raggiungere un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

I leader di Stati Uniti, Egitto e Qatar hanno chiesto… Israele e Hamas I colloqui per il cessate il fuoco dovrebbero riprendere la prossima settimana a Doha o al Cairo.

In una dichiarazione congiunta, il presidente Biden, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, hanno esortato le parti a “riprendere le discussioni urgenti” il 15 agosto “per colmare tutte le lacune rimanenti e iniziare ad attuare le accordo senza ulteriore indugio.”

“È giunto il momento di fornire sollievo immediato al popolo di Gaza, che soffre da tempo, così come agli ostaggi e alle loro famiglie”, si legge nella dichiarazione, esortando Israele e Hamas ad astenersi da ulteriori ritardi. “È giunto il momento di concludere un accordo di cessate il fuoco e di rilasciare gli ostaggi e i detenuti”.

Gli Stati Uniti, l’Egitto e il Qatar stavano mediando nelle precedenti discussioni sul cessate il fuoco. La dichiarazione congiunta rilasciata giovedì è arrivata poche ore dopo che la Casa Bianca aveva annunciato che i colloqui per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas erano “vicini” e “chiusi”. Timori per l’espansione della guerra in Medio Oriente Sulla scia dell’assassinio di importanti leader di Hamas e Hezbollah.

Nella dichiarazione si afferma che l’accordo quadro sul tavolo si basa sui principi delineati dal presidente Biden il 31 maggio e approvati dalla risoluzione 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Israele ha lanciato un missile Raro raid aereo Il 30 luglio, Israele ha effettuato un attacco alla capitale libanese, Beirut, uccidendo il leader di Hezbollah Fouad Shukr, uno stretto consigliere del segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah. Il giorno successivo, il capo di lunga data dell’ufficio politico di Hamas è stato assassinato. Ismail HaniyehKhamenei è stato assassinato nella sua pensione a Teheran – e l’Iran accusa Israele di responsabilità – poche ore dopo aver partecipato all’insediamento del nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Se i colloqui per il cessate il fuoco proseguiranno secondo il programma proposto, si prevede che il direttore della CIA William Burns viaggerà e parteciperà ai colloqui a nome degli Stati Uniti.

Haniyeh è stato il principale negoziatore di Hamas nei negoziati per il cessate il fuoco con Israele, Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Il suo ruolo negoziale sembra essere spettato a Yahya Sinwar, che ora è il leader dell’ala politica di Hamas e si ritiene abbia pianificato gli attacchi del 7 ottobre contro Israele. Si ritiene che Sinwar si nasconda nei tunnel sotterranei di Gaza.

Giovedì, in una telefonata con i giornalisti, un funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale ha osservato che se i colloqui si svolgessero il 15 agosto, difficilmente si raggiungerà immediatamente un accordo.

“Si prevede che l’accordo non sarà pronto per la firma giovedì. C’è ancora molto lavoro da fare. Ma crediamo che ciò che resta possa davvero essere colmato”, ha detto il funzionario.

Il funzionario ha aggiunto: “Siamo abbastanza fiduciosi, e mi baso sulle nostre consultazioni non solo con gli israeliani, ma anche con gli egiziani e il Qatar, che ci sia una via da seguire qui. Ma, cosa ancora più importante, c’è bisogno di un accordo avanti qui.”

“Siamo più vicini di quanto avessimo mai pensato”, ha detto un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha detto Riferendosi ai colloqui per il cessate il fuoco, Kerry ha detto: “Le lacune sono abbastanza strette da poter essere colmate. Ciò di cui stiamo parlando qui è riconoscere il fatto che abbiamo fatto molta strada”.

Ma l’ex negoziatore israeliano Gershon Baskin ha dichiarato a CBS News a Gerusalemme: “Non ho idea da dove provengano queste idee”.

“Sembrano disconnessi dalla realtà ma forse sanno qualcosa che noi non sappiamo”, ha detto.

Riguardo al fatto se il commento della Casa Bianca possa essere un tentativo di fare pressione sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché accetti un accordo, Baskin ha detto: “Può darsi, dato che dietro le quinte gli americani stanno facendo forti pressioni”, ma ha aggiunto: “Non lo so. Non credo che a Netanyahu importi. Lui è contro Biden”.

Le relazioni tra Stati Uniti e Israele si sono inasprite quest’anno mentre continua la campagna militare israeliana a Gaza. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, dal 7 ottobre sono state uccise quasi 40.000 persone nella Striscia.

Martedì Netanyahu ha parlato ancora una volta con fermezza dell’azione militare, mentre visitava una base militare per reclutare soldati.

Ha detto alle reclute: “Ci stiamo muovendo verso la vittoria. Siamo pronti a difendere e attaccare, a colpire i nostri nemici e siamo determinati a difenderci”.

Pochi giorni fa, Netanyahu ha affermato che Israele sta già conducendo una “guerra su più fronti”.

“Probabilmente non ci saranno molti progressi (sul cessate il fuoco) a meno che Netanyahu non cambi rotta”, ha detto Baskin, “o a meno che Sinwar non venga trovato e ucciso”.

Israele considera il nemico numero 1 di Sinwar. Si ritiene che abbia circa sessant’anni e abbia una lunga storia di lotta contro Israele. Alla fine degli anni ’80 divenne noto come il “Macellaio di Khan Yunis” dopo aver ucciso dozzine di persone ritenute collaboratrici con Israele. È stato condannato a quattro ergastoli e ha organizzato scioperi in carcere per ottenere migliori condizioni di vita. Nel 2011, Netanyahu lo ha rilasciato come parte di uno scambio di prigionieri con un soldato israeliano in ostaggio. Sinwar è poi salito tra i ranghi di Hamas e nel 2017 è diventato il capo del gruppo a Gaza.

Ora, dopo l’ascesa di Sinwar alla presidenza dell’ala politica del movimento Hamas in seguito alla morte di Haniyeh, il Segretario di Stato americano ha annunciato Anthony Blinken Hamas ha esercitato pressioni pubbliche su Sinwar, affermando che ora il potere è nelle sue mani per concludere un accordo di cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas.

