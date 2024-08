Il fallimento dell’app da 30 milioni di dollari di Sonos è un avvertimento contro la fretta di eseguire aggiornamenti non necessari

Il CEO di Sonos, Patrick Spence, ha affermato che affrontare il contraccolpo derivante da una riprogettazione ampiamente impopolare dell’app costerebbe all’azienda dai 20 ai 30 milioni di dollari “nel breve termine”.

A maggio Sonos ha lanciato un’app aggiornata che ha aggravato il problema Molti utenti A causa della rimozione di funzioni comuni, ad es Funzionalità di accessibilità e Possibilità di modificare playlist ed elenchi di brani, utilizzare i timer di spegnimento e accedere alle librerie musicali locali. Sonos ha affermato di voler aggiornare l’interfaccia dell’app e semplificarne la navigazione. Sebbene inizialmente l’app riuscisse a rendere alcune cose più veloci, come la regolazione del volume, i cambiamenti hanno causato… rabbia Tra i clienti tipicamente fedeli di Sonos Base di utentiA luglio, Spence si è scusato per la riprogettazione distorta e ha detto che Sonos avrebbe riparato l’app Aggiornamenti semestrali.

Ieri, durante la riunione fiscale sugli utili del terzo trimestre 2024 di Sonos, Spence ha affermato che riparare l’app e gestire le conseguenze associate per i clienti costerebbe a Sonos milioni di dollari. I costi provengono da tre aree principali – aggiornamenti delle applicazioni, assistenza clienti e ripristino di clienti e partner – e sono “essenziali per la correzione della rotta a lungo termine”, ha affermato Spence.

“Abbiamo identificato gli errori chiave, abbiamo un piano per risolverli e stiamo lavorando per migliorare i nostri processi e le nostre persone per garantire di eseguire con successo il nostro piano aziendale”, ha detto Spence agli investitori.

Sonos ha coinvolto l’ingegnere originale del software, Nick Millington, per riparare l’app. Spence ha affermato che la “piattaforma di sviluppo modulare basata su linguaggi di programmazione moderni” dell’app aggiornata consente aggiornamenti più rapidi e alla fine abiliterà funzionalità che l’app precedente non era in grado di supportare. Il funzionario esecutivo non ha approfondito i dettagli.

A causa dell’app, Sonos deve spendere di più per l’assistenza clienti e partner. Sembra che l’azienda stia anche pianificando di offrire sconti finanziari per cercare di riconquistare clienti e partner. Sonos lancerà “programmi” questo trimestre e il prossimo “per supportare e ringraziare i nostri clienti e partner per essere rimasti con noi durante questo periodo e trasformare la loro insoddisfazione in felicità”, ha affermato Spence.

Inoltre, Sonos ha abbassato le sue guidance per l’anno fiscale 2024 a causa dei problemi causati dalla riprogettazione.

Problemi software ritardano il lancio dell’hardware

I problemi dell’app hanno creato un effetto a catena all’interno di Sonos. Oltre a una soluzione che costerà a Sonos fino a 30 milioni di dollari, la società sta anche ritardando il rilascio di due dispositivi.

Spence ha detto:

Il posizionamento delle applicazioni è diventato un collo di bottiglia per le vendite dei prodotti esistenti e riteniamo che il nostro obiettivo debba essere quello di affrontare l’applicazione prima di ogni altra cosa. Ciò significa ritardare il lancio dei due nuovi principali prodotti che avevamo pianificato per il quarto trimestre finché la nostra esperienza con l’app non sarà all’altezza del livello di qualità che noi, i nostri clienti e i nostri partner ci aspettiamo da Sonos.

Sonos non ha specificato quali dispositivi siano interessati, ma Sonos lo ha fatto Si diceva Per progettare qualcosa di nuovo Soundbar pionieristica Per il successo dell’arco.

Tenendo presente questi ritardi, Sonos prevede ricavi compresi tra 240 e 260 milioni di dollari nel quarto trimestre fiscale, rispetto ai 397,1 milioni di dollari del terzo trimestre fiscale del 2024 e ai 305,1 milioni di dollari del quarto trimestre fiscale del 2023.