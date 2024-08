Non riesco a trovare l’iPhone 16 Pro Max in marrone

Pensando alla settimana, probabilmente è stata una buona idea per Google annunciare Pixel 9 prima del solito nel ciclo di rilascio del prodotto perché tutto ciò di cui tutti parlano in questo momento sono fughe di informazioni sull’iPhone. L’ultima, parte di una manciata di altre indiscrezioni apparse questa settimana, è uno sguardo ai colori titanio per iPhone 16 Pro Max. Includono il bianco, il nero, il grigio argento e quello che sembra essere bronzo. Sfortunatamente, per me, il bronzo sembra marrone.

Le foto hanno ricevuto molta attenzione Universo di ghiaccioun investigatore fidato con una comprovata esperienza di fughe di notizie. Il leaker ci prepara il terreno qui: “Si dice che questi siano i quattro colori dell’iPhone 16 Pro Max.” Questo è un modo piuttosto infausto per presentare al pubblico la fuga di notizie. Poi, un’immagine raffigurante quattro unità di iPhone 16 Pro Max sparse su un tavolo bianco, che vedete sopra.

Immagine originale tratta da Sonny Dixonil cui account è pieno di leak sull’iPhone 16 appuntati in cima Pagina Twitter/X/come si chiama adesso Un’immagine che mostra i cinque colori dell’iPhone 16 è stata pubblicata alla fine del mese scorso ed è stata confermata da leak apparsi questa settimana su… YouTube.

Questo iPhone 16 Pro Max marrone rame non è ancora trapelato. Ho disattivato il filtro comfort giallo sullo schermo per vedere meglio il colore, ed è ancora marrone. L’intera formazione mi ricorda la tavolozza dei colori delle prime stagioni di Colomboche è un altro dei miei programmi preferiti (quasi quanto… Beverly Hills, 90210). Tuttavia, questo colore non è così sognante come sembra, poiché è ambientato a Los Angeles negli anni ’70. Il colore marrone evoca un’atmosfera più istituzionale, dove la prima cosa che viene in mente è un ufficio governativo o il Dipartimento della Motorizzazione.

Forse l’iPhone 16 Pro Max avrà un aspetto diverso sotto il sole. Forse L’illuminazione bianca artificiale utilizzata nelle immagini trapelate attenua ulteriormente il colore oro rosa. L’analista Apple Ming-Chi Kuo Riferito Ad un colore simile all’oro rosa che sostituisce il colore blu titanio dell’iPhone 15 Pro Max di maggio. Potrebbe essere questo colore.

Sicuramente Apple NO Siamo stati benedetti con questa fuga di notizie sulla homepage, quindi prendi tutto questo con le pinze provenienti dallo stesso Tim Cook. Ci aspettiamo che Apple ci dica tutto quello che c’è da sapere quando sarà pronta ad accettare i tuoi soldi per l’iPhone 16.