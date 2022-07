Note atlantiche: Tatum, Durant, Knicks, Raptors

Da allora molti membri del mondo NBA hanno pesato diffondere la parola All’inizio di questa settimana quello Celtici E il Reti Ero in una conversazione sullo scambio incentrato sull’attuale attaccante di Brooklyn All-Star Kevin Durant E l’attuale ala stellare di Boston Jaylyn Brown.

La corsa all-star dei Browns a Boston, Jason Tatumalla fine ha dato il suo anno in materia, per Nick Friedel di ESPN.

“Ci ho giocato [Durant] Durante le Olimpiadi, Tatum ha commentato martedì alla premiere del nuovo documentario Showtime punto dio. Anche Durant, come produttore esecutivo, era presente, ma non ha discusso del suo futuro con i media del gruppo. “Ovviamente è un grande giocatore, ma non è una mia decisione” Segui Tatum. Abbiamo due nuovi pezzi [in Malcolm Brogdon and Danilo Gallinari]…amo il nostro team. Esco e gioco con i miei compagni di squadra. Non lo metto [general manager] prendere decisioni.”

