Nuove prove che una collisione di un asteroide gigante abbia portato alla creazione di continenti

Una nuova ricerca ha rivelato la prova più evidente che i continenti della Terra si siano formati a seguito dell’impatto di un gigantesco meteorite, che è stato particolarmente comune durante i primi miliardi di anni circa della storia di quattro miliardi e mezzo di anni del nostro pianeta. I ricercatori della Curtin University hanno condotto lo studio, che è stato pubblicato il 10 agosto 2022 sulla rivista temperare la natura.

Secondo il dottor Tim Johnson, della Curtin School of Earth and Planetary Sciences E il L’idea che i continenti si siano originariamente formati nei siti di impatto di giganteschi meteoriti esiste da decenni. Tuttavia, finora ci sono state poche prove solide a sostegno di questa teoria.

“Esaminando i piccoli cristalli dello zircone minerale nelle rocce del Cratone di Pilbara nell’Australia occidentale, che sono i resti crostali antichi meglio conservati sulla Terra, abbiamo trovato prove di questi impatti di meteoriti giganti”, ha affermato il dottor Johnson.

Lo studio della composizione dell’isotopo di ossigeno in questi cristalli di zircone ha rivelato un processo “top-down” che inizia con lo scioglimento delle rocce vicino alla superficie e progredisce più in profondità, coerentemente con l’impatto geologico degli impatti di meteoriti giganti.

“La nostra ricerca fornisce la prima prova evidente che i processi che alla fine hanno formato i continenti sono iniziati con impatti di meteoriti giganti, simili a quelli responsabili dell’estinzione dei dinosauri, ma si sono verificati miliardi di anni fa”.

Comprendere la formazione e la continua evoluzione dei continenti della Terra è fondamentale secondo il Dr. Johnson perché queste masse di terra ospitano la maggior parte della biomassa terrestre, tutti gli esseri umani e quasi tutti gli importanti giacimenti minerari del pianeta.

“Non ultimo il fatto che i continenti ospitano minerali importanti come litio, stagno e nichel, che sono materie prime essenziali per le tecnologie verdi emergenti necessarie per adempiere al nostro impegno nella mitigazione del cambiamento climatico”, ha affermato il dott. Johnson.

“Questi giacimenti minerari sono il risultato finale di un processo noto come differenziazione crostale, iniziato con la formazione dei primi ammassi di terra, di cui il Pilbara Craton è solo uno.

I dati per altre aree dell’antica crosta continentale sulla Terra sembrano mostrare modelli simili a quelli riconosciuti nell’Australia occidentale. Ci piacerebbe testare le nostre scoperte su queste antiche rocce per vedere se il nostro modello è applicabile a una scala più ampia, sospettiamo. “

Riferimento: “Impatti giganti e origine ed evoluzione dei continenti” di Tim E. Johnson, Christopher L. Kirkland, Young John Law, R. Hugh Smithies, Michael Brown e Michael Hartnady, 10 agosto 2022, temperare la natura.

DOI: 10.1038 / s41586-022-04956-y

Il Dr. Johnson è affiliato con l’Institute for Earth Science Research (TIGeR), il principale istituto di ricerca sulle scienze della Terra di Curtin.