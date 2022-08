Kevin Stefansky minimizza lo spettacolo deludente di Deshaun Watson

USA Today Sport

Per la prima volta dall’inizio di gennaio 2021, quarterback Deshaun Watson Ho giocato a calcio venerdì sera. In tre serie, ha completato uno dei cinque passaggi per sette yard.

L’allenatore Kevin Stefanski valuta la prestazione in una conferenza stampa post-partita.

“Penso che potrebbe volere dei tiri”, ha detto Stefanski. “Ovviamente, giocando a calcio per la prima volta dopo un po’, ho pensato che fosse importante uscire con i suoi compagni di squadra in quello schema, solo sentire un suono diverso nel casco, quel genere di cose. Sono sicuro che gli sono venute le farfalle e nervoso all’inizio. Ma penso che capisca. Che c’è del lavoro da fare”.

Stefanski ha detto che non credeva che il dramma fuori campo del caso di Watson stesse influenzando la sua performance. Stefanski ha anche minimizzato l’idea che non giocare con altri principianti fosse un fattore determinante.

“Avevano un gruppo di ragazzi che non suonavano neanche”, ha detto Stefanski. “Quindi non guardo molto. È solo – sai, è il nostro primo gioco lì. E penso che tu possa dirlo. Sai, penso che Jacksonville avesse un gioco. Quindi per noi, solo per sbarazzarci di un po’ di ruggine per poi tornare. “Per lavorare”.

Stefanksi è rimasto a posto fino a quando non è stato infastidito dalla situazione con Watson.

“Penso che fosse importante per lui uscire nell’ambiente di gioco, sotto i riflettori, con i suoi nuovi compagni di squadra e mettersi al lavoro”, ha detto Stefanski. “Non sarebbe perfetto. E anche se fosse perfetto, non puoi nemmeno reagire in modo esagerato. Quindi penso che sia stato tutto parte del progresso per lui. “

Per quanto riguarda le scuse che Watson ha rilasciato inaspettatamente prima della partita, Stefansky sembrava accoglierlo con favore.

“Sono in Deshawn da alcuni mesi e so che vuole crescere”, ha detto Stefanski. “So che lo fa. E questo è personalmente. Questo è professionalmente. E penso che sia molto, molto serio nel farlo. E penso che faccia parte del suo prossimo passo”.

È un passo troppo tardi di quanto dovrebbe essere, francamente. Si sarebbe potuto evitare molto se Watson avesse ammesso il suo comportamento e apportato veri e propri aggiustamenti quando le accuse furono fatte per la prima volta. Se fosse stato intorno a persone che hanno parlato con i fatti piuttosto che girare in cerchio sui carri, questo sarebbe probabilmente successo.

Il conto arriva sempre. La domanda è se viene abbracciato o contrastato. Più a lungo resiste, peggio diventa alla fine.