Video: THQ Nordic mostra nuovi trailer per SpongeBob SquarePants e AEW

È quel periodo dell’anno in cui le società di videogiochi ospitano spettacoli, più recentemente da THQ Nordic.

Per i fan di Switch, THQ ha condiviso nuovi trailer per SpongeBob SquarePants: La scossa cosmica E il AEW: Combatti per sempre. Il nuovo gioco SpongeBob è stato rivelato al mondo l’anno scorso. AEW è stato recentemente confermato all’inizio di questo mese in seguito alla fuga di notizie del rivenditore.

Ecco uno sguardo a entrambi i nuovi clip, insieme alla descrizione:

SpongeBob SquarePants: La scossa cosmica

Siete pronti ragazzi? SpongeBob torna sullo schermo in una nuova fantastica avventura! SpongeBob e Patrick viaggiano in molti mondi dei desideri diversi, ognuno con il proprio ambiente e regole, come Wild West Jellyfish Fields o Halloween Rock Bottom. Sviluppato da Purple Lamp, che ti ha portato Battle for Bikini Bottom – Reidratato, tuffati nel nuovissimo gioco platform 3D, in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Data di uscita – in arrivo

AEW: Combatti per sempre

THQ Nordic e All Elite Wrestling hanno unito le forze con i prolifici sviluppatori di giochi di wrestling YUKE’s Co. Ltd del Giappone per portarti AEW: Fight Forever! Il gioco combina il wrestling arcade nostalgico con tutta l’azione e l’azione di Elite Wrestling. Con un vasto elenco di talenti AEW, diversi tipi di partita, una potente modalità carriera, tonnellate di opzioni di personalizzazione, oltre 40 armi e molto altro! Prossimamente su PS4™, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC e Nintendo® Switch.

Data di uscita – in arrivo

