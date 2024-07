Obama e Pelosi hanno espresso preoccupazione personale per Biden

CNN

—



Barack Obama e Nancy Pelosi hanno parlato in privato di Joe Biden e del futuro della sua campagna 2024. Sia l’ex presidente che l’ex portavoce hanno espresso preoccupazione per quanto pensano sia difficile per il presidente sconfiggere Donald Trump. Nessuno dei due sapeva cosa fare.

I democratici desiderano disperatamente vedere la fine delle brutte lotte intestine in modo da poter provare a sconfiggere nuovamente l’ex presidente. Sapendo che il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer non ha la fiducia di Biden e il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries non ha i legami profondi per trasmettere il messaggio, stanno implorando Obama o Pelosi di andare lì.

La CNN ha parlato con diversi membri del Congresso, attivisti e persone legate sia a Obama che a Pelosi, molti dei quali affermano che l’esito della candidatura di Biden è chiaro e come si svolgerà a questo punto. Dopo la conferenza stampa di giovedì sera.

Se entrambi la pensano diversamente, dicono diversi leader democratici, dovrebbero chiarire prima che si facciano ulteriori danni a quattro mesi dalle elezioni.

Molti colleghi della Pelosi credono che lei possa porre fine alle turbolenze che hanno travolto i democratici nelle ultime due settimane. Per una buona parte di loro, la decisione potrebbe arrivare se lei dicesse di voler lasciare Biden.

Pelosi ha parlato con Biden dopo il dibattito, ma da allora la democratica californiana ha chiarito di non considerare definitiva la decisione di Biden di restare in corsa. Ma ha rifiutato di commentare ulteriormente attraverso un assistente.

La decisione di Obama di non fare alcun commento pubblico per due settimane ha lasciato molti leader democratici con la sensazione di essere stati delusi mantenendo la stessa postura che ha ampiamente caratterizzato la sua presidenza. Dopo il dibattito, ha pubblicato su X: “Accadono brutte serate di dibattito. Credetemi, lo so”, Biden ha ribadito questo sentimento durante una raccolta fondi a New York per gli House Democrats la sera dopo il suo spettacolo. L’ex presidente non aveva intenzione di rilasciare alcuna dichiarazione pubblica, ma Biden e gli assistenti di Obama si sono coordinati per rilasciare l’incarico nel 2012, riflettendo i punti di discussione della campagna di Biden secondo cui il primo dibattito sulla rielezione di Obama era andato male. termina la sua campagna.

Ma il profondo scetticismo di Obama riguardo alla capacità del suo amico di vincere la rielezione è uno dei segreti peggio custoditi a Washington.

Nello scrivere la storia di queste due settimane straordinarie della politica americana, le impronte digitali di Obama e Pelosi saranno più evidenti di quanto si sappia attualmente, dicono alla CNN persone che hanno familiarità con la questione, perché gli anziani democratici hanno fatto da guida. Festa del panico.

“Stanno guardando e aspettando che il presidente Biden prenda una decisione da solo”, ha detto alla CNN un democratico di lunga data vicino a tutti loro, parlando a condizione di anonimato per evitare di essere visto come irrispettoso nei confronti di Biden.

La campagna di Biden ha rifiutato di commentare.

Coloro che hanno parlato con lui dicono che ha ricevuto più richieste di Obama. Mentre parlava con entusiasti donatori e funzionari democratici, ascoltava più di quanto parlasse, evitando attentamente di prendere posizioni che secondo lui avrebbero rapidamente avuto conseguenze.

Questo è anche l’approccio di Obama alla sua chiamata con Biden dopo il dibattito, suggerendo che l’attuale presidente era favorevole ad altri che tiravano l’ex presidente fuori dalla mischia. Obama ha mantenuto la posizione di “cassa di risonanza e consigliere personale”, secondo altri che hanno familiarità con la chiamata. Ha suggerito. Ha interpretato l’avvocato del diavolo. Ma non ha preso posizione.

Nelle conversazioni con alcuni democratici nelle ultime due settimane, Obama ha respinto l’idea di poter spingere Biden in una direzione o nell’altra anche se lo avesse voluto, sottolineando la loro relazione di lunga data ma leale. È ancora più complicato durante il loro tempo lontano: da quando hanno lasciato l’incarico – e i loro pranzi settimanali alla Casa Bianca per otto anni – i due hanno parlato molto meno di quanto facciano spesso alcuni dei loro consiglieri.

Se l’ex presidente ha cercato di spodestare Biden, dicono quelli che conoscono Obama, egli conosce il prisma attraverso il quale vederlo. Nei mesi successivi alla morte di suo figlio Beau nel 2015, Biden ha scritto che Obama scoraggiava il salto tardivo alle primarie democratiche. Si ritiene che Obama stia cercando di contribuire a focalizzare il dolore del suo allora vicepresidente. Sarebbe stata una campagna per le primarie incredibilmente dura contro Hillary Clinton e Bernie Sanders, e non sarebbe stata un’altra conversazione.

“Biden dirà: ‘Bene, signor presidente, lei ha già usato quel chip nel 2015 e ci ha procurato Donald Trump'”, ha ipotizzato un assistente di lunga data della campagna 2020. “Penso che questo lo renderà più difficile.”

Obama è restio a dare nuova sostanza a Trump, che è sempre incitato da lui, impegnandosi attivamente.

In passato – comprese le primarie democratiche del 2020 – Obama ha visto il suo ruolo di coordinatore per aiutare a controllare la direzione del partito, indipendentemente da quali parti del partito avessero dei dubbi. Finora, non ha avuto quel ruolo nel tumulto sulla questione se Biden debba essere il candidato, cosa succede se resta, o cosa succede se decide di invertire la rotta e andarsene. “È conosciuto come l’Obama senza drammi”, ha detto il deputato Emanuel Cleaver, democratico del Missouri. “Quindi, se c’è un dramma, è lui ad affrontarlo.”

L’approccio di Obama, almeno pubblicamente, è stato visto da alcuni a lui vicini come un modo per mantenere la sua polvere asciutta se avesse avuto bisogno di una conversazione schietta e dura con Biden.

“Sarà in cima alla classifica democratica. Chiunque sia il nostro candidato, batterà le probabilità per assicurarsi che quella persona vinca a novembre”, ha detto una persona che parla regolarmente con Obama.

Obama è stato al fianco di Biden durante due eventi di raccolta fondi quest’anno, incluso l’evento di Los Angeles del mese scorso, dove George Clooney ha poi riconosciuto come Biden lo ha portato.

Biden si è svegliato il giorno prima della raccolta fondi – dopo diversi giorni di riunioni del G7 – e ha dovuto volare durante la notte attraverso cinque fusi orari per arrivare lì perché il copresidente della campagna Jeffrey Katzenberg era ansioso di organizzare un evento a tema Hollywood, e Clooney aveva solo un giorno per partecipare a causa del suo programma di riprese. Ha detto nella campagna che c’è.

Anche durante il tragitto Obama si è chiesto se qualche candidato presidenziale sarebbe stato fermato da un simile piano.

“È lo stesso uomo che abbiamo visto tutti nel dibattito”, ha scritto Clooney in un editoriale sul New York Times questa settimana, chiedendo a Biden di farsi da parte.

Quelle parole hanno fatto arrabbiare alcuni lealisti di Biden, che hanno suggerito che dietro il commento di Clooney ci fosse Obama. L’ex presidente, amico dell’attore, sapeva che sarebbe successo ma non ha cercato di fermarlo. Per alcuni difensori di Obama è stato un modo per preservare la sua neutralità, ma per alcuni lealisti di Biden è stato un segno di profondo tradimento.

Obama è stato più dietro le quinte e sul palco con Biden che con Clooney. Altri all’epoca attribuivano l’aspetto del presidente al jet lag. Il famigerato video di Obama che fa scendere Biden dal palco è un’attività da cui l’ex presidente vuole liberarsi, dicono i familiari.

Un assistente di Obama ha rifiutato di commentare e di dire se la sua valutazione delle condizioni di Biden fosse collegata al jet lag.

Quando martedì mattina i democratici della Camera hanno abbandonato il loro caucus privato, molti hanno ritenuto che il peggio fosse passato per il presidente. La maggior parte dei commenti anti-Biden durante la riunione provenivano da membri che lo avevano già chiesto di andare.

La Pelosi è poi andata mercoledì mattina per un’apparizione a lungo programmata su “Morning Joe” della MSNBC e ha approfittato di essere in uno spettacolo che il presidente è noto a guardare per mettere seri dubbi sulla sua candidatura. In privato, ha detto ai colleghi di smetterla di mettere in imbarazzo Biden quando i leader della NATO erano in città. Ma ancora più democratici hanno interpretato i suoi commenti come un lasciapassare per rilasciare dichiarazioni che chiedevano a Biden di farsi da parte.

Pelosi conosce Biden da decenni. Ha tre anni più di lui. È stato uno dei suoi più strenui difensori, anche nelle primarie del 2020. Ha finito di parlare e non ha niente da perdere.

“A questo punto, penso che Biden si rivelerà un leader democratico molto importante se il candidato lascerà l’incarico”, ha detto un democratico alla Camera. “Chiunque si trovi in ​​una situazione come questa, soprattutto la generazione, è molto sensibile e ha la credibilità per pesare qualcosa di importante”.

Pelosi ha intenzione di tornare a casa a San Francisco venerdì.

Annie Grayer della CNN ha contribuito a questo rapporto.