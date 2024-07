I Beastie Boys hanno fatto causa alla società madre di Chili per l’uso improprio della canzone “Sabotage” in una pubblicità

NEW YORK – Il gruppo hip-hop americano Beastie Boys ha intentato una causa contro la società madre della catena di ristoranti Chili’s accusando la catena di ristoranti di aver pubblicato una pubblicità che utilizzava la canzone di grande successo “Sabotage” senza permesso.

In una causa federale intentata mercoledì a New York, il gruppo rap ha affermato che Brinker International ha prodotto una pubblicità per un ristorante Chili’s che utilizzava ampie porzioni della canzone “Sabotage” e ne copiava il video musicale.

Brinker International non ha risposto immediatamente a un’e-mail in cerca di commenti. I documenti del tribunale non nominavano l’avvocato di Brinker.

“Sabotage”, pubblicato per la prima volta nel 1994, divenne un successo per i Beastie Boys, e il video musicale di accompagnamento, in cui i tre membri del gruppo indossavano parrucche, baffi finti e occhiali da sole in una parodia dei programmi televisivi polizieschi degli anni ’70, è un successo. successo. Uno dei video più popolari in questo genere.

La causa ha accusato Brinker di aver creato un annuncio sui social media per Chili’s nel 2022 che utilizzava parti della canzone insieme a un video di tre persone vestite con costumi in stile anni ’70 che rubavano ingredienti da un ristorante Chili’s.

Il caso è stato portato avanti dai membri sopravvissuti dei Beastie Boys Adam Horovitz e Michael Diamond, insieme all’esecutore testamentario Adam Yoch, un membro della band morto di cancro nel 2012. Yoch, Nel suo testamentoha espressamente vietato l’uso della sua musica nelle pubblicità.

Nel 2014, i Beastie Boys hanno vinto 1,7 milioni di dollari Caso di violazione del copyright Contro il produttore della bevanda Monster Energy per l’uso non autorizzato di una canzone della band.