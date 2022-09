Octopath Traveler II annunciato per PS5, PS4, Switch e PC

Editore e sviluppatore Square Enixe sviluppatore prende il sopravvento annunciare Octopath Traveller II per PlayStation 5E il PlayStation 4e Cambia e computer (vapore). Sarà lanciato il 24 febbraio 2023 in tutto il mondo.

Ecco una panoramica del gioco, tramite file Pagina di Steam:

In questo mondo lontano, otto viaggiatori provenienti da diverse regioni si avventurano per le proprie ragioni. Indossa i loro stivali ed esplora la terra come meglio credi, usando i loro talenti unici per aiutarti nel tuo viaggio.

Ecco alcuni dettagli aggiuntivi:

in Octopath Traveller III giocatori intraprenderanno un viaggio emozionante attraverso il nuovissimo mondo di Solistia. Sviluppato dallo stesso team dietro l’amato originale, che ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo, questa puntata è migliorata rispetto alla grafica HD-2D della serie: una straordinaria miscela di personaggi 2D retrò in uno splendido mondo 3D. La nuova storia, i personaggi e le caratteristiche del gioco lo rendono l’ingresso perfetto per i nuovi arrivati ​​nella serie, pur mantenendo il fascino del gioco originale per i giocatori veterani. I giocatori possono aspettarsi di seguire il viaggio di otto distinti eroi mentre esplorano la terra e conquistano i nemici in battaglie strategiche a turni in un’avventura tutta loro.

Le funzionalità e gli elementi di gioco nuovi e di ritorno includono:

Rompi e rafforza il sistema di battaglia – I giocatori devono agire strategicamente per sfruttare le debolezze dei nemici al fine di “romperli” per infliggere più danni e “rafforzare” i loro viaggiatori per migliorare le loro abilità.

– I giocatori devono agire strategicamente per sfruttare le debolezze dei nemici al fine di “romperli” per infliggere più danni e “rafforzare” i loro viaggiatori per migliorare le loro abilità. Tieni traccia delle azioni – I giocatori possono interagire con gli NPC di tutto il mondo in diversi modi utilizzando un lavoroUnica per ogni personaggio. Le azioni del percorso varieranno a seconda del protagonista e se è giorno o notte.

– I giocatori possono interagire con gli NPC di tutto il mondo in diversi modi utilizzando un lavoroUnica per ogni personaggio. Le azioni del percorso varieranno a seconda del protagonista e se è giorno o notte. Storia e personaggi nuovissimi – I giocatori possono intraprendere una grande avventura nella nuova terra di Solistia e vivere le storie intrecciate di otto nuovi viaggiatori: Hikari (guerriera), Agnia (ballerina), Partetio (mercante), Oswald (studioso), Throne (ladro), Temenos (prete), Ushit (Cacciatore) e Caste (Farmacia).

– I giocatori possono intraprendere una grande avventura nella nuova terra di Solistia e vivere le storie intrecciate di otto nuovi viaggiatori: Hikari (guerriera), Agnia (ballerina), Partetio (mercante), Oswald (studioso), Throne (ladro), Temenos (prete), Ushit (Cacciatore) e Caste (Farmacia). Ciclo giorno/notte – I paesaggi urbani e le azioni di percorso disponibili per ogni personaggio cambieranno a seconda che sia giorno o notte, creando maggiori opportunità di esplorazione e scoperta.

– I paesaggi urbani e le azioni di percorso disponibili per ogni personaggio cambieranno a seconda che sia giorno o notte, creando maggiori opportunità di esplorazione e scoperta. forza latente – Un nuovo oggetto di battaglia in cui i personaggi possono scatenare una potente abilità semplicemente riempiendo l’indicatore delle abilità durante il combattimento.

– Un nuovo oggetto di battaglia in cui i personaggi possono scatenare una potente abilità semplicemente riempiendo l’indicatore delle abilità durante il combattimento. Percorsi trasversali – Storie aggiuntive si svilupperanno tra i protagonisti man mano che il loro viaggio procede, intrecciando ulteriormente le loro narrazioni.

Octopath Traveller II Sarà disponibile per il preordine entro le prossime 24 ore in una versione digitale standard per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Preordini per l’edizione standard digitale di Nintendo Switch Inizierà più tardi. Un’edizione fisica standard per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch è ora disponibile per il preordine presso rivenditori selezionati. Il set Physical Collectors Edition è ora disponibile per il preordine anche su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch in esclusiva tramite Negozio Square Enix.

La raccolta di edizioni fisiche da collezione comprende:

Octopath Traveller II Gioco in edizione standard

Octopath Traveller II La collezione di statue dei viaggiatori: busto degli otto eroi del romanzo

Octopath Traveller II Album d’arte: libro d’arte di 44 pagine

Octopath Traveller II Tracce di battaglia estese: Mini CD audio

Preordinando la Digital Standard Edition, i giocatori possono ricevere il pacchetto di contenuti scaricabili “Condizioni di viaggio”, che contiene i consumabili di seguito per aiutare i giocatori nel loro viaggio: