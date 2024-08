Olimpiadi di Parigi: una rifugiata afghana è esclusa dalla partecipazione a causa della “liberazione delle donne afghane”

PARIGI (AP) – La rifugiata Talash, o “break girl Talash”, è stata squalificata da una competizione di ballo in Francia. La prima gara di break olimpico in assoluto venerdì dopo aver indossato un mantello con la scritta “Free for Afghan Women” durante la sua lotta di pre-qualificazione contro India Sarju, conosciuta come la “Indian Break Girl”.

La ventunenne, originaria dell’Afghanistan e rappresentante della squadra olimpica dei rifugiati, ha perso in una battaglia di pre-qualificazione contro Sardjoy e non sarebbe avanzata anche se non fosse stata squalificata.

È vietato l’uso di dichiarazioni e slogan politici sul campo e sul podio dei Giochi Olimpici. La World Sports Dance Federation, l’organo di governo del broccato alle Olimpiadi, ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui affermava che era stata “squalificata per aver mostrato uno slogan politico sui suoi vestiti durante la battaglia di prequalificazione”.

Talash ha chiesto asilo in Spagna dopo essere fuggita dal dominio talebano nel suo paese natale nel 2021.

“Sono qui perché voglio realizzare il mio sogno, non perché ho paura”, ha detto all’Associated Press prima dell’inizio delle Olimpiadi dalla Spagna, dove le è stato concesso asilo.

L’unico incontro di qualificazione tra Talash e Sarjo è stato aggiunto a maggio, quando Talash è stata inclusa nel roster olimpico dopo che la ragazza afghana non si era registrata per gli eventi di qualificazione. Il comitato esecutivo del Comitato olimpico internazionale l’ha invitata a partecipare dopo aver appreso dei suoi sforzi per sfidare il rigido governo dei talebani nel suo paese d’origine.

