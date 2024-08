SpaceX sta pianificando un progetto da 27 milioni di dollari per costruire 3 zone di atterraggio di razzi in Florida

SpaceX prevede di costruire tre nuove zone di atterraggio missilistico sulla Space Coast della Florida, espandendo il numero di missioni che l’azienda potrà lanciare nei prossimi anni e presumibilmente in grado di ospitare i massicci sistemi missilistici Starship-Super Heavy.

Giovedì mattina, il consiglio di amministrazione di Space Florida ha discusso brevemente il progetto da 27 milioni di dollari di SpaceX, che era all’ordine del giorno come Project Liftoff. La costruzione avrà luogo nei due siti missilistici dell’azienda: Launch Complex 40 presso la stazione spaziale di Cape Canaveral e Pad 39A presso il Kennedy Space Center della NASA.

“Il progetto consentirà di aumentare la frequenza dei voli, ridurre i tempi di inattività per entrambe le piattaforme e consentire la crescita dell’occupazione”, ha detto ai membri del consiglio Howard Hauge, vicepresidente esecutivo, tesoriere e responsabile degli investimenti di Space Florida I complessi di lancio 39A e 40 continueranno a rallentare”.

Hauge ha affermato che il progetto dovrebbe fornire 300 opportunità di lavoro con un salario medio annuo di 89.000 dollari. Ha aggiunto che il progetto include anche il “miglioramento della resilienza” come la protezione dall’erosione, il miglioramento delle strutture, il miglioramento della protezione antincendio e la mitigazione degli impatti ambientali.

Il progetto dovrebbe essere completato entro la fine del 2026 e il Dipartimento dei trasporti della Florida e SpaceX contribuiranno con più di 13,3 milioni di dollari ciascuno, ha detto in una e-mail la portavoce di Space Florida Alaina Carey.

SpaceX fa atterrare booster spaziali sulla terra e in mare

Oggi SpaceX gestisce le zone di atterraggio 1 e 2 presso la stazione spaziale di Cape Canaveral. Lì, i razzi Falcon 9 e Falcon Heavy scendono per atterrare dopo alcune missioni, creando un boom sonico in tutta la Florida centrale.

I razzi SpaceX atterrano anche sulle navi drone Just Read the instructions e A Shortfall of Gravitas nell’Oceano Atlantico, spesso durante le numerose missioni Starlink della compagnia.

SpaceX ha lanciato 51 dei 55 razzi lanciati finora quest’anno dalla Space Coast, e United Launch Alliance è stata responsabile del lancio di altri quattro. Si prevede che questo numero supererà il record annuale di breve durata di 72 missili, stabilito lo scorso anno.

A tal fine, secondo il piano operativo della FAA, sono previsti due successivi lanci di razzi SpaceX venerdì e sabato mattina. La finestra di lancio di 4 ore e mezza per Starlink 8-3 venerdì dal Kennedy Space Center va dalle 8:13 alle 12:43, mentre la finestra per Starlink 10-7 sabato dal Launch Complex 40 va dalle 7 : dalle 21 alle 11:51.

La navicella spaziale Starship-Super Heavy sta arrivando sulla Space Coast

In una e-mail, Curry ha affermato che gli usi delle tre future zone di atterraggio dei razzi di SpaceX non sono ancora stati determinati. Tuttavia, SpaceX ha modificato e ampliato i piani per gestire la Starship al Kennedy Space Center da quando la NASA ha pubblicato una valutazione ambientale cinque anni fa.

“SpaceX propone ora di costruire un’infrastruttura di lancio aggiuntiva non precedentemente prevista nella valutazione ambientale del 2019; lanciare un progetto avanzato di Starship e Super Heavy operare a un ritmo di lancio previsto più elevato; e far atterrare un razzo Super Heavy su LC-39A per supportare la riutilizzabilità concetto.” Si propone che gli atterraggi delle astronavi avvengano nella zona di atterraggio 1 della stazione spaziale di Cape Canaveral”, secondo il sito web della FAA.

Ora, la FAA e altre agenzie stanno conducendo una valutazione ambientale del piano di SpaceX di lanciare missioni Starship-Super Heavy fino a 44 volte l’anno dal Pad 39A. Secondo una scheda informativa della FAA, i funzionari di SpaceX vogliono costruire una torre di cattura Super Heavy sulla base, insieme a strutture in loco per la generazione e lo stoccaggio del carburante, una torre di raffreddamento, un’unità di separazione dell’aria e un sistema a diluvio.

Nel frattempo, i funzionari di SpaceX sperano che il complesso di lancio Starship-Super Heavy sarà operativo entro il 2026 presso la stazione spaziale di Cape Canaveral. L’aeronautica americana si sta preparando a rilasciare una dichiarazione sull’impatto ambientale della Starship in collaborazione con la Federal Aviation Administration, la NASA e la guardia costiera degli Stati Uniti.

I rivali di SpaceX, Blue Origin e United Launch Alliance, hanno espresso preoccupazione nell’ambito della revisione della FAA, avvertendo che il razzo non era ancora stato testato ed era potenzialmente estremamente pericoloso e distruttivo. I residenti preferiti hanno inoltre espresso preoccupazioni che vanno dall’impatto ambientale all’impatto sulle comunità locali, sulle famiglie di pescatori e sul turismo.

