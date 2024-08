Titolo “Fuoco e cenere” in D23

Sono passati quasi sette anni da quando è iniziata la produzione di entrambi Avatar: Via navigabile Trattandosi del terzo capitolo della serie, diamo finalmente un primo sguardo al titolo e alla grafica che lo accompagna.

James Cameron, Sam Worthington e Zoe Saldana hanno unito le forze al fan event D23 della Disney ad Anaheim, in California, venerdì per presentare… Avatar: Fuoco e Cenere.

“I personaggi sono così vivi, sembrano così reali. E il film ha una posta in gioco emotiva molto alta, più che mai”, ha detto Cameron al pubblico. “Stiamo entrando in un territorio impegnativo per tutti i personaggi che conoscete e amate.”

Ha aggiunto: “Il nuovo film non è quello che ti aspetti, ma è sicuramente quello che vuoi”.

Ricordi quando Cameron disse che era pronto a porre fine alla guerra? Avatar È possibile che il franchising venga revocato dopo la terza parte? Naturalmente, questo dipende da quanto sopraStrada dell’acqua Domanda di rilascio: “A quante persone importa adesso?”

Molte persone lo hanno fatto, poiché la Parte II ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, rendendolo il terzo film di Cameron nella top ten dei film più redditizi nella storia del genere. Nel momento in cui scrivo, Cameron ha discusso della possibilità di produrre fino a sette film che esplorino il mondo di Pandora.

Ne sappiamo molto Avatar: Fuoco e Cenere Oltre a quanto rivelato oggi al D23, sappiamo che Cameron ha sparato Avatar: Fuoco e Cenere E Strada dell’acqua Allo stesso tempo per evitare quello che ha chiamato ” Cose strane “Impatto”, riferendosi al sorprendente salto di età tra le stagioni dei giovani attori dello show.

Come abbiamo appreso lo scorso inverno Avatar: Fuoco e Cenere Non uscirà nei tempi previsti a Natale 2024. Invece, è stato posticipato a Natale 2025 a causa di un estenuante processo di post-produzione di due anni. Prima della sua morte, avvenuta a luglio, il produttore John Lando notò che… Avatar: Fuoco e Cenere Il film ruota attorno a una nuova tribù Na’vi conosciuta come il “Popolo delle Ceneri”. La nuova attrice Oona Chaplin interpreterà il loro volubile leader, Varang.

Questa è probabilmente la persona a cui Cameron si riferiva in D23 quando parlava di nuovi personaggi che il pubblico “amerà odiare”.

Vuoi altre notizie sul cinema? Iscriviti ora Settimanale di intrattenimentoNewsletter gratuita Per gli ultimi trailer, interviste alle celebrità, recensioni di film e altro ancora.

Oltre alle poche idee per la trama condivise da Cameron Avatar 4-7 (Il quinto film sarà girato “parzialmente” sulla Terra), e sappiamo chi tornerà e chi sarà nuovo Avatar: Fuoco e CenereChaplin è affiancato nel nuovo cast dal veterano attore britannico David Thewlis, che interpreterà Bellack.

Dietro c’è una fila di assassini Avatar E il cast del sequel: Worthington, Saldana, Sigourney Weaver, CCH Pounder, Kate Winslet, Stephen Lang, Joel David Moore, Jack Champion, Giovanni Ribisi, Dilip Rao, Matt Gerald, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Coyle, Jemaine Clement , Philip Gilgo, Brittan Dalton, Trinity Joe Lee Place e Billy Bass.

L’eroe ha detto Reporter di Hollywood Quello Avatar: Fuoco e Cenere La sceneggiatura prende una “brusca svolta” rispetto al materiale precedente. “Pensi di sapere dove stanno andando le cose, ma poi arriva la palla da demolizione”, ha detto, aggiungendo: “Vedi anche di più di Pandora e impari a conoscere più culture. .”

Se Strada dell’acqua L’ambito dell’originale è stato notevolmente ampliato Avatar, Avatar: Fuoco e Cenere È impostato per ripetere lo schema. Inizia a prepararti ora, così sarai pronto quando Avatar: Fuoco e Cenere Uscirà nelle sale cinematografiche il 19 dicembre 2025.