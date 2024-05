I Rolling Stones suonano al MetLife Stadium in vista del weekend del Memorial Day

3 minuti di lettura

I Rolling Stones sanno sicuramente come organizzare una festa del fine settimana del Jersey Memorial Day.

Scherzi, conversazioni d’attualità, discorsi sul menu del Jersey e quasi due ore di alcune delle più grandi canzoni del rock ‘n’ roll erano sul palco il 23 maggio al MetLife Stadium di East Rutherford.

Gli Stones – i cui membri Mick Jagger e Keith Richards hanno entrambi 80 anni – hanno trovato quel punto debole in cui non sembrano prendersi troppo sul serio e tuttavia sono ancora una forza seria per la musica. Le interpretazioni di “Paint it Black” e “Gimme Shelter” hanno echeggiato in tutta MetLife con una bellezza minacciosa. È stato meraviglioso e un po’ spaventoso.

Chanel Hines, che si esibirà per la prima volta dal vivo dei Rolling Stones nel tour, è entusiasta della protagonista femminile di “Gimme Shelter”.

La band è diventata più forte man mano che la serata andava avanti. Jagger ha corso 50 metri dalla passerella alla batteria durante “Honky Tonk Women” e non sembrava perdere il fiato.

Giovedì c’è stata una sorpresa per Richards. Ha eseguito due canzoni, “You Got the Silver” e “Little T&A”, invece dei soliti riflettori da solista.

“Il prossimo articolo non ho idea di cosa tratti, ma l’ho scritto io”, ha detto Richards di Little T&A.

Richards ha anche eseguito un riff incisivo con la chitarra della rock star durante “Jumpin’ Jack Flash”, lanciando al pubblico uno sguardo tagliente e un occhiolino mentre il bassista Darrell Jones gli ha rivolto un sorriso a denti stretti.

Parlando di Jones, è stato eccezionale nella versione estesa di “Miss You” con un assolo di basso multidimensionale distribuito su più livelli. Jagger rimase così colpito che lo colpì al petto a metà.

Jagger ha anche adattato il testo per il pubblico, cambiando la frase “ragazze portoricane” in “ragazze argentine” per una giovane donna che alza la bandiera argentina davanti al pubblico.

Il batterista Steve Jordan, che ha sostituito il defunto Charlie Watts, è un maestro nel memorizzare i ritmi e nel lucidare le tasche. È una nota talmente perfetta da risultare straordinaria. Ronnie Wood aggiunge carattere e mordente alla formazione.

Le nuove canzoni dell’ultimo album, “Hackney Diamonds”, hanno resistito bene ai classici. “Angry” è, beh, arrabbiato ed è un rocker da arena. “Sweet Voices of Heaven” sollevava il cielo con la vivacità del rock gospel.

I ragazzi seguono gli avvenimenti di attualità nella zona, compreso il processo di impeachment dell’ex presidente Donald Trump a New York City per frode elettorale.

“Ero un po’ preoccupato per il tempo stasera”, ha detto Jagger. “Pensavo che avremmo preso Stormy Daniels, ma stiamo bene.”

Fan nel parcheggio prima che i Rolling Stones suonino al MetLife Stadium Fan nel parcheggio prima che i Rolling Stones suonino al MetLife Stadium giovedì 1 agosto 2019. Michael Karas, Jersey del Nord

L’ultima volta che gli Stones hanno suonato al MetLife, Jagger ha deciso di cenare al Tick Tock Diner sulla Route 3 a Clinton.

“È fantastico tornare nel New Jersey!” “Non puoi sempre ottenere quello che vuoi”, ha detto Jagger in seguito.

Jagger ha continuato: “L’ultima volta che ho detto che siamo andati in questo ristorante, il Tick Tock Diner. Quindi mentre andavo allo spettacolo mi sono fermato lì e ho scoperto che hanno un nuovo panino chiamato The Mick Jagger. Non ho mai mangiato un Panino (vuoto) con la scritta “Il mio nome è, sono molto, molto orgoglioso”.

Il panino di Mick Jagger contiene un panino al prosciutto, uova e formaggio. Jagger potrebbe essere un po’ un prosciutto. Inoltre, come dice la canzone, si muove come Jagger, con i fianchi che ruotano, le dita puntate in aria e le braccia che si agitano sopra il pubblico – offrendo congratulazioni rock ‘n’ roll a coloro che sono stati nel lato oscuro e Indietro.

Di più: Il Tick ​​Tock Diner di Clifton è pronto per l’apparizione di Mick Jagger e dei Rolling Stones

“Hackney Diamonds” è il primo LP degli Stones in 18 anni. Il tour è iniziato il 28 aprile all’NRG Stadium di Houston e suonerà in 17 città fino alla conclusione del tour il 21 luglio alla Thunder Ridge Nature Arena di Ridgedale, Missouri.

Un concerto nel Missouri è stato appena aggiunto al tour il 23 maggio.

Il prossimo appuntamento è domenica 26 maggio a MetLife. Lawrence è l’apertura e i biglietti di rivendita partono da $ 92 tramite Responsabile della biglietteria.

L’opener Jon Batiste è salito sul palco con un flash abbagliante e brio in una giacca di paillettes e pantaloni abbinati.

“Sei pronto per il rock!” ha esclamato Batiste mentre attraversava impettito il palco mentre lui e la sua band eseguivano “Tell the Truth”.

Il polistrumentista era piuttosto dinamico e costantemente in movimento mentre suonava un mix musicale di funk, soul, rock e gospel – anche se il primo pubblico degli Stones non era del tutto all’altezza dell’entusiasmo.

“Quando muovo il mio corpo in questo modo, mi sento libero”, ha detto Batiste.

Il nativo di New Orleans aveva la risposta: cantare un medley che iniziava con il classico soul-gospel “People Get Ready”.

Nello stadio si accesero le luci del telefono, illuminando la strada.

Setlist dei Rolling Stones MetLife del 23 maggio

Inizia con me

Esci dalla mia folla

Si è rotto

arrabbiato

È solo rock and roll (ma lo adoro)

Wild Horses (canzone votata dai fan)

La sua rovina

Fiore di dadi caduto

Non puoi sempre ottenere quello che vuoi

I Got Silver (voce solista di Keith Richards)

Little T&A (voce solista di Keith Richards)

Simpatia per il diavolo

Donne Honky Tonk

Mi manchi

Dammi riparo

Dipingilo di nero

Saltando Jack Flash

Aspetto:

Dolci suoni del paradiso

(Non riesco a ottenere no) soddisfazione

Scuoti le pietre! Nel pony di pietra

L’Hackney Diamonds Tour è sponsorizzato da AARP e AARP-NJ ospiterà Mark Rebler e i suoi amici Rock the Stones! Spettacolo sabato 26 maggio allo Stone Pony.

Lo spettacolo delle 19:00 è gratuito e i membri AARP possono usufruire dell’accesso anticipato all’evento presentando la propria tessera AARP o l’app AARP Now all’ingresso. L’arrivo anticipato è alle 17:30, l’ingresso regolare è alle 18:00

I partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a un gioco a quiz sulla musica dei Rolling Stones per avere la possibilità di vincere i biglietti per il concerto degli Stones questa domenica al MetLife.

Rebler è il direttore musicale di Little Steven and the Disciples of Soul. Visita Stoneponyonline.com per maggiori informazioni.

