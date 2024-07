Kevin Bacon si è travestito da persona normale per un giorno

Kevin Bacon è diventato famoso da allora Movimento Libero Il suo nome è diventato famoso nel 1984, quindi ha pensato di provare a confondersi con tutti i clienti abituali della nostra comunità per un giorno.

“Sono andato da un truccatore di effetti speciali, ho avuto un consulto e gli ho chiesto di realizzarmi un costume protesico”, ha detto Bacon in una nuova intervista con Fiera della Vanità.

IL Tremito La star ha ritenuto necessario prendere misure estreme a causa del gran numero di persone che lo riconoscono in pubblico.

Kevin Bacon.

“Non mi lamento, ma il mio viso è facilmente riconoscibile. Indossare cappello e occhiali aiuta solo fino a un certo punto”, ha detto.

Bacon indossava un naso protesico, denti finti e occhiali nel ricco complesso commerciale turistico di Grove a Los Angeles.

“Nessuno mi ha riconosciuto. Le persone mi evitavano e non erano gentili. Nessuno ha detto ‘ti amo’”, ha scherzato Bacon. “Ho dovuto aspettare in fila per comprare un caffè o qualcosa del genere. Mi sentivo come se fosse brutto. Voglio tornare alla fama.”

Kevin Bacon nel film “Maxxine”.

La fama corre nella famiglia di Bacon: suo padre, Edmund Bacon, era un noto urbanista apparso sulla copertina di una rivista tempo Quando gli è stato chiesto se la fama di suo padre lo avesse ispirato a diventare un attore, Bacon ha risposto: “Al cento per cento”.

“Per quanto riguarda il merito dei miei genitori, e ovviamente do loro tutto il merito, mia madre aveva un lato artistico e mi ha davvero incoraggiato a recitare”, ha continuato. “Entrambi incoraggiavano la creatività il più possibile in ogni cosa: danza, musica, teatro, pittura, scultura, qualsiasi altra cosa”.

Il bacon è protagonista in entrambi Poliziotto di Beverly Hills: Axel Fche ora è in streaming su Netflix, e Maxineche sarà proiettato nelle sale venerdì