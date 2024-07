Un “piano volante” potrebbe contribuire a trasformare il settore del trasporto aereo delle merci?

Conosciuto come il “piano volante”, l’Aerolane sperimentale viaggia attraverso le correnti d’aria

Le oche sanno già come farlo. Quando li vedi volare in formazione a V, stanno nuotando grazie alle correnti d’aria create dai membri della formazione davanti e intorno a loro.

In un aeroporto del Texas, Todd Graetz spera di utilizzare questo concetto per cambiare radicalmente il mercato del trasporto aereo di merci.

Aerolane è riuscita a imitare i trucchi utilizzati dagli uccelli migratori, con l’aiuto di aerei modificati che vengono trascinati in aria da un altro aereo.

Il fumo che si alzava dall’aereo di testa ha permesso alle telecamere montate sull’aereo trainato di catturare i vortici nell’aria che l’aliante poteva sfruttare per rimanere in aria.

Il loro ultimo aereo di prova è conosciuto come il “piano volante” a causa delle sue scarse caratteristiche di planata.

I suoi motori gemelli rimangono accesi per l’energia elettrica mentre l’aereo scivola con le eliche che ruotano per scopi puramente aerodinamici.

Sono stati eseguiti altri test per misurare la tensione nella linea del diametro.

Il piano di Aerolane è quello di inserire tutti questi dati in un software che guiderebbe un drone cargo attraverso le onde e le turbolenze per sfruttare le sue capacità di volo a lunga distanza senza bruciare carburante.

Gli unici costi per il carburante deriveranno dalla fornitura dei motori delle locomotive dell’aereo.

In teoria, dovrebbe funzionare come un camion che traina un rimorchio, con le correnti d’aria che svolgono la maggior parte del sollevamento pesante. Questo è ciò che Graetz chiama “una combinazione di scivolamento e surf”.

Sebbene gli aerei non fossero collegati da una linea di traino, l’esperimento ha visto un aereo prendere la spinta dalla scia dell’ammiraglia A350 per ridurre le emissioni di anidride carbonica e il consumo di carburante.

Airbus ha testato un jet seguendo un altro aereo per risparmiare carburante

Gratz, un pilota con 12 anni di esperienza, ha fondato Aerolane con Jur Kimchi, un veterano dell’impresa di consegna con droni di Amazon, sulla premessa che “doveva esserci un modo migliore per ottenere di più dagli aerei esistenti”.

Ad esempio, l’aereo da traino deve essere sicuro di poter rilasciare la fune di traino in qualsiasi momento durante il volo, garantendo che l’aliante autonomo possa scendere sulla pista senza cadere sui residenti locali.

Aeroline afferma che un piccolo motore elettrico che fa girare l’elica fungerà da rete di sicurezza sui suoi alianti da carico, dando loro abbastanza potenza per tornare indietro se un atterraggio va storto o per deviare verso un’altra posizione nelle vicinanze.

Aerolane spera che un aliante come questo possa un giorno essere in grado di trasportare merci aviotrasportate

“Abbiamo assunto consulenti esterni per agire come avvocati del diavolo”, ha aggiunto.

Dice che le principali compagnie di navigazione sono interessate a tutto ciò che consente loro di ridurre il costo di consegna per spedizione.

James Earle, ex pilota di elicotteri della RAF e consulente di aviazione, pensa che Graetz potrebbe avere qualcosa in mente.

Tuttavia, avverte, l’accettazione da parte del pubblico dei voli cargo non motorizzati sui centri abitati è tutta un’altra cosa.

“Deve avere un buon raggio di planata per raggiungere il punto di atterraggio in caso di grave guasto dell’aereo da traino. Tuttavia, se ciò possa essere comunicato al pubblico in modo efficace è un’altra questione.”