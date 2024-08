Olimpiadi Raygan: come il virus è arrivato a Parigi e ha diviso il mondo

Secondo Webeha, la vittoria in qualifica di Jan riflette le “piccole” dimensioni della scena delle corse in Australia, così come il minore sostegno del pubblico e del governo nei suoi confronti.

“Voglio dire, in realtà abbiamo dovuto far uscire le persone dalla pensione per poter sostituire quel numero”, ha detto.

“Ecco quanto è piccola la scena.”

Altri dicono che ci sono regole che potrebbero aver reso meno profondo il piccolo pool di talenti, come il requisito che i potenziali finalisti debbano essere membri di AUSBreaking e avere un passaporto valido, in linea con le regole stabilite dalla World Federation of Sports Dance.

AUSBreaking non ha risposto alle domande della BBC sulla selezione di Raygun, sul sostegno finanziario che riceve o su come cerca i migliori talenti del paese.

Ma Steve Gow, segretario del gruppo e ballerino di breakdance di lunga data Stevie J, dice alla BBC che le dimensioni e l’isolamento dell’Australia stanno ostacolando la crescita e lo sviluppo della scena.

Essere così lontani dalle più grandi comunità hip-hop all’estero può rendere difficile, sia in termini di tempo che di denaro, imparare da loro.

“Può essere molto isolante”, dice.

Come per dimostrare la sua tesi, si ferma regolarmente a salutare tutti coloro che partecipano alla competizione Red Bull da lui giudicata.

Conferma che l’Australia ha ancora una frantumazione di alta qualità.