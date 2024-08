Un paleontologo discute sulla preparazione di potenziali nuove specie di dinosauri da esporre

Se la prospettiva di vedere una potenziale nuova specie di dinosauro con i tuoi occhi ti entusiasma, una gita al Museo di storia naturale della contea di Los Angeles (NHM) il 17 novembre potrebbe essere opportuna.

A quel tempo, cominciò ad essere esposto il Tyrannosaurus gnatali, ritenuto appartenere a una specie sconosciuta di dinosauro erbivoro dal collo lungo. Il dinosauro è stato scoperto nello Utah nel 2007 ed è una raccolta composita di più esemplari fossili. Questo sforzo è stato guidato dal paleontologo Louis M. Chiap, Responsabile delle Ricerche e delle Collezioni del Museo Nazionale di Storia Naturale.

Immagine: Si pensa che il Tyrannosaurus gnatali appartenesse a una specie di dinosauro erbivoro dal collo lungo che non era mai stato scoperto prima. (Craig Cutler/National Geographic)

Gnatli sarà anche l’unico dinosauro verde esposto al mondo, perché le sue ossa assorbono i minerali nel luogo in cui sono stati trovati i fossili. I visitatori potranno anche vedere Gnatelli gratuitamente all’NHM Commons, la nuova ala del museo e centro comunitario.

JoJo Chang di ABC News ha parlato con il paleontologo Nate Smith di come è stato scoperto Gnatale, del viaggio per mettere insieme le parti del gigante di 150 milioni di anni e delle recenti controversie nel mondo dei fossili di dinosauro.

ABC News: Allora, cos’è una creatura verde alta 75 piedi più vecchia di un T. rex? Bene, ti presentiamo il Tyrannosaurus gnatali, che si pensa sia una specie di dinosauro completamente nuova. Gli scienziati hanno trascorso gli ultimi dieci anni a rimontare questo gigante di 150 milioni di anni. Le telecamere del National Geographic hanno catturato immagini di questo gigante di 150 milioni di anni. L’intero processo è documentato.

Chiappe: Beh, questo è un dinosauro di 150 milioni di anni, giusto? Quindi immagino che non ti aspetti che sia in perfette condizioni. E non è così. Se guardate alcune delle vertebre della coda qui, vedrete che alcune spine sono un po’ contorte. È un po’ rotto e un po’ sfigurato.

ABC NEWS: Che cosa straordinaria. E ora sono raggiunto dal dottor Nate Smith. È direttore del Dinosaur Institute presso il Natural History Museum di Los Angeles, dove è ospitato Gnatali Verrà visualizzato prestoDottor Smith, grazie per essersi unito a noi.

SMITH: Grazie per avermi ospitato.

ABC NEWS: Adoro il fatto che tu stia vivendo il sogno perché ogni bambino sogna di diventare un paleontologo. Qui stai studiando i dinosauri. Ma cominciamo dal suo colore. Perché è verde?

Smith: Sì, il colore deriva da molti minerali e sono più comuni. Ciò che rende Genatali questo verde è un minerale chiamato celadonite, che è stato concentrato dopo essere stato originariamente fossilizzato. Questo metallo ha sostituito alcuni metalli già presenti.

ABC NEWS: Ed è stato trovato nelle Badlands, giusto, nello Utah?

Smith: Sì. Quindi, nell’angolo sud-orientale dello Utah, vicino a una piccola città chiamata Bluff, che è una parte davvero pittoresca e bella degli Stati Uniti.

ABC News: Questa è come l’ultima notizia nel mondo dei dinosauri. Lo stai definendo un genere completamente nuovo. Raccontaci di più a riguardo.

Smith: Giusto. Alcuni dei nostri ricercatori ci stanno lavorando adesso. Ciò richiede del tempo, quando intendi creare e denominare un nuovo tipo. Ma nulla sembra adattarsi agli enormi dinosauri dal collo lungo che abbiamo descritto in precedenza provenienti da questa regione. Possiamo definirlo una specie di dinosauro intermedio di altre due specie. Ciò rende la scoperta ancora più emozionante.

ABC News: Guidaci attraverso il processo di scavo per creare questa mostra.

SMITH: Sì, è un’impresa enorme, come puoi immaginare. E in un certo senso, la parte più divertente è la più semplice: trovare quelle ossa e iniziare a dissotterrarle. Ma diamo molto merito ai nostri tecnici e al nostro staff qui al Dinosaur Institute e al Museo Nazionale di Storia Naturale, perché l’estrazione di queste ossa dalla roccia circostante richiede centinaia e migliaia di ore. E questo è davvero il fattore limitante per noi nel riportare in vita questi giganti.

ABC NEWS: E immagino che tu laggiù indossi un cappello da Indiana Jones, mentre scavi. Mi risulta che Gnatelli sarà presente quest’autunno. La gente ha votato il suo nome, Janately, per una buona ragione.

Smith: Esatto. È Genatelli con la G. Questo è un riferimento ai primi giorni di lavoro in questa cava, dove la squadra sul campo era costantemente molestata da zanzare volanti e mosche pungenti.

Immagine: i fossili utilizzati per ricostruire Gnatale sono stati scoperti nello Utah nel 2007. (Craig Cutler/National Geographic)

ABC NEWS: Una volta in mostra, cosa faranno i visitatori del tuo stimato museo quando vedranno la nuova mostra?

SMITH Beh, Gnatli è un dinosauro molto gregario, no? È stato scavato da una comunità di persone per più di dodici anni, tra cui studenti, volontari e ricercatori provenienti da tutto il mondo. È un terreno del Bureau of Land Management, quindi appartiene alla comunità. Farà parte di una nuova esposizione presso il nuovo Centro comunitario del Museo di Storia Naturale. Così tutti potranno venire a vedere Gnatelli gratuitamente e conoscere la storia di quello che fondamentalmente chiamiamo “terra alla collina” – quindi tutto quello che è successo dal trovare questo dinosauro gigante, scavarlo, prepararlo, studiarlo e infine metterlo in piedi in mostra.

ABC NEWS: C’è un altro fossile di dinosauro che non sarà esposto al pubblico perché Apex, il più grande stegosauro mai trovato, è stato recentemente ritrovato Venduto a un collezionista privato per circa 45 milioni di dollariAllora, cosa ne pensi del fatto che questi rari esemplari rimangano fuori dalla vista del pubblico e fuori dalla portata dei ricercatori?

Smith: È una grande sfida e ci sono molte controversie e discussioni al riguardo. Una delle cose che molti di noi nella comunità paleontologica sperano è che l’offerente che acquista Apex abbia una lunga storia di lavoro con musei di storia naturale, di esposizione di quegli esemplari e di molta paleontologia e educazione museale. Quindi la nostra speranza è che Apex non venga perso per sempre dal pubblico e dai ricercatori.

ABC NEWS: E, naturalmente, speriamo tutti che tutti si accalchino per guardare Gnatalie. Grazie mille, dottor Smith, per essersi unito a noi.

SMITH: Grazie per il tuo tempo. Non vediamo l’ora di accogliere tutti qui in autunno.

ABC NEWS: Sappiamo che Gnatelli farà il suo debutto pubblico al Museo di Storia Naturale di Los Angeles il prossimo novembre. Grazie ancora.

Disney è la società madre di ABC News e National Geographic.

Incontra Gnatali: un paleontologo discute della preparazione di potenziali nuove specie di dinosauri da esporre Apparso originariamente su abcnews.go.com