Lettura dell’oroscopo settimanale per tutti i segni zodiacali dal 18 al 24 agosto

La luna piena di lunedì in Acquario ti invita ad ascoltare più seriamente la parte di te che è unica, idealistica o strana. Non è tuo compito essere come tutti gli altri: concentrarti su idee che nessun altro può avere, su piani che sembrano un po’ strani e sull’essere completi e autentici. VoiIl sole entrerà nella saggia e analitica Vergine giovedì mattina, annunciando una stagione adatta per prestare attenzione ai dettagli pratici della tua vita. Non si tratta di essere precisi o eccessivamente critici, ma di capire che prestando attenzione alle piccole cose, puoi far fiorire i tuoi sogni più grandi. Nel frattempo, trova qui sotto il tuo oroscopo settimanale per ogni segno zodiacale.

Ti piace sognare con i tuoi amici, fare brainstorming sui progetti ambiziosi che vorresti realizzare un giorno e sui modi in cui vorresti cambiare il mondo insieme. Se solo potessi fare spazio nella tua agenda, o se avessi un po’ di soldi in più, o se la vita nel mondo non fosse divertente, Più facileAvrai il tempo e le risorse per fare molto. Anche se queste possono sembrare chiacchiere vuote, la tua immaginazione ha più peso di quanto pensi. Hai gettato le basi per l’attività senza nemmeno rendertene conto. Ora potresti avere l’opportunità di lasciarti alle spalle la fase del sogno ed entrare in azione. un lavoro.

Invece di perdersi in sogni fantasiosi e futuri immaginati, troverai più vantaggioso vivere nel presente, concentrandoti su ciò che puoi vedere e toccare. Nel tempo, tutto questo lavoro pratico coerente dà i suoi frutti; Questa settimana, in particolare, potresti notare che i semi che hai piantato molto tempo fa stanno finalmente iniziando a fiorire. Ma sii pronto a far sì che i tuoi sforzi vengano ripagati in modi che non ti aspettavi e cerca di rimanere aperto. Perderai le parti migliori se sei troppo rigido su come dovrebbe essere la tua vita.

Ultimamente hai cercato di essere intelligente e attento alle tue scelte. Sono stanco che la vita sia caotica e imprevedibile; Sei pronto a sentire un terreno solido sotto i tuoi piedi. Tuttavia, questa settimana potresti scoprire che, non importa quanto cerchi di andare sul sicuro, non importa quanto bene prendi le decisioni giuste, incontrerai alcune difficoltà. Lui pensa Ciò che ti viene richiesto ora è un approccio calmo e costante, ma probabilmente verrai smentito. Che ti piaccia o no, l’avventura chiama ancora. Naturalmente c’è tempo e luogo per la cautela, ma c’è anche tempo per la spontaneità e l’audacia. Non aver paura di fare grandi cose.

La maggior parte delle volte, sei disposto ad adattarti per avvantaggiare le persone a cui tieni. Se le tue preferenze personali infastidiscono tutti, le metterai da parte; E se fare più della tua giusta parte di lavoro fa sì che il gruppo funzioni più agevolmente, sarai felice di intervenire. Tuttavia, è probabile che piccoli squilibri diventino evidenti; La disuguaglianza con cui pensavi di poter convivere sembra improvvisamente insostenibile. Non è tuo compito nascondere il tuo dispiacere e trarne il meglio. Usa questa opportunità per apportare un cambiamento in meglio.

L’autodifesa è necessaria e bella. È un modo per affermare, sia verso gli altri che verso te stesso, che meriti di essere trattato come se conti e che non ti accontenterai di niente di meno. Ma i tuoi bisogni potrebbero essere in diretto conflitto con i bisogni di qualcuno che ami questa settimana. Se provi a “vincere” l’incontro, o ad ottenere ciò che desideri a scapito dei suoi bisogni, nessuno dei due finirà per essere felice. È possibile pensare in modo creativo e trovare una via da seguire che funzioni per entrambi. Condividere il mondo con altre persone non è un peso ma un dono.

Una volta stabilita una routine e abituata ad essa, il cambiamento può sembrare quasi impossibile. Le tue abitudini, buone o cattive, sembrano far parte di te; Diventa difficile anche solo immaginare un modo diverso di organizzare le proprie giornate. Ma la tua immaginazione si espanderà improvvisamente questa settimana. Ovviamente la tua vita non cambia. Possiede Essere quello che sei e che sei abbastanza forte per fare qualsiasi cosa. Sia le trasformazioni piccole che quelle radicali sono possibili perché non sei più in modalità automazione. Fai delle scelte continuamente, quindi perché non farne di diverse?

Potresti essere lento nel prendere decisioni o nell’agire, ma questo non è perché hai paura, contrariamente a quanto potrebbero pensare gli altri, anzi. Preferisci prenderti il ​​tempo per valutare tutte le tue opzioni in modo da poter prendere decisioni informate piuttosto che avventate. Una volta deciso se vuoi prendere una decisione, non riuscirai a prendere la decisione giusta. Lo fa Quando prendi una decisione, la rispetti con coraggio e convinzione. Cerca di mettere a tacere la voce del tuo critico interiore razionale. Esprimi le tue opinioni senza preoccuparti troppo se siano “corrette”. Segui la tua ispirazione dove ti porta e sarai felice dove finirai.

Ti rendi conto che il passato modella e modella costantemente il presente, ma questa settimana potresti scoprire che sta accadendo in modi più drammatici. Le conversazioni con persone che ti conoscono da molto tempo possono cambiare la tua intera prospettiva; Nuove intuizioni sulla storia della tua famiglia potrebbero finalmente rispondere a vecchie domande. Potrebbe trattarsi solo di rivisitare vecchi sentimenti irrisolti da un luogo di maggiore saggezza. Per quanto cerchi di evitare di soffermarti sul passato, affrontarlo ora potrebbe portarti la conclusione che stavi cercando. Anche se rimangono alcune domande, ti sentirai comunque più leggero e libero mentre vai avanti.

Questa settimana potrebbe essere impegnativa per te, con molti inviti, richieste e requisiti inaspettati che occupano il tuo tempo. Il tuo solito istinto è quello di dire “sì” a tutto, non importa quanto sei già occupato, pensando che in qualche modo troverai tempo extra durante la giornata. Ma in questo momento è impossibile farlo. Qualunque cosa Questo è ciò che ti viene chiesto, e provare a farlo ti renderà solo infelice. La tua sfida è stabilire le priorità: svolgi esattamente i compiti che ti vengono richiesti, ma assicurati di lasciare un po’ di spazio anche per le cose divertenti.

A volte ti giudichi secondo gli standard degli altri. I membri della tua cerchia sociale rimarranno colpiti dai tuoi risultati? Piacerà ai tuoi amici delle superiori? Piacerà a uno sconosciuto? Il problema è che non esiste un’idea universale di come sia una buona vita e nessun accordo comune su quali risultati siano più preziosi o importanti. Ricorda che ciò che dovrebbe essere nella tua vita è ciò che dovrebbe essere. Voi Non significa necessariamente quello che vuoi tutti Vuoi, va bene. Dimentica le persone le cui opinioni in realtà non contano; Concentrati invece sul vivere una vita Voi Potrebbe essere orgogliosa di lui.

Per quanto apprezzi la tua libertà personale, ti rendi anche conto che non sei l’unica persona sulla Terra, ed è necessario fare alcune concessioni riguardo all’etichetta. Ma è difficile trovare il giusto equilibrio: lasciare andare Anche Se dai troppo della tua individualità per compiacere gli altri intorno a te, finirai per sentirti soffocato e pieno di risentimento. Lascia che la tua individualità risplenda e potresti scoprire che gli altri sono più accettanti di quanto temevi. Sì, vivi in ​​una comunità, ma in quella comunità c’è spazio per te, così come sei.

Sei una persona attenta e intelligente, raccogli costantemente informazioni dal mondo che ti circonda. Dalle correnti emotive nascoste da qualche parte alle opinioni inespresse degli altri, non manca nulla. Questo ti offre una prospettiva ricca e ben studiata sulla vita, ma può anche renderti difficile l’accesso alle tue idee. Sentimenti veri. Tutto il rumore ti trattiene. Non sei un’isola, e non devi essere del tutto autosufficiente, ma a volte è necessario filtrare le chiacchiere. Trascorri un po’ di tempo da solo questa settimana per entrare in contatto con quello che ti sta succedendo. Voi.

