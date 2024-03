Dragon Ball: muore l'autore di manga giapponese Akira Toriyama

8 marzo 2024, 04:14 GMT Aggiornato 4 ore fa

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Dragon Ball fa parte dell'infanzia di molti fan degli anime giapponesi

È morto all’età di 68 anni il creatore della serie Dragon Ball, uno dei fumetti giapponesi più influenti e più venduti di tutti i tempi.

Akira Toriyama ha subito un ematoma subdurale acuto, un tipo di emorragia vicino al cervello, ha detto venerdì il suo studio.

Dragon Ball è estremamente popolare in tutto il mondo e la serie di fumetti ha anche generato versioni anime e cinematografiche.

I fan hanno elogiato il signor Toriyama per aver creato personaggi che sono diventati parte della loro infanzia.

La serie di fumetti Dragon Ball ha debuttato nel 1984. Segue un ragazzo di nome Son Goku nella sua ricerca per raccogliere magiche sfere del drago per difendere la Terra dagli umanoidi alieni chiamati Saiyan.

Il signor Toriyama aveva degli affari in sospeso al momento della sua morte.

È morto l'1 marzo e al suo funerale hanno partecipato solo la sua famiglia e pochissimi amici, secondo una dichiarazione del sito web di Dragon Ball.

“Avrà molte cose da realizzare. Tuttavia, ha lasciato molti titoli manga e opere d'arte a questo mondo”, ha detto il suo studio.

“Speriamo che il mondo creativo unico di Akira Toriyama rimanga amato da tutti per molto tempo a venire”, ha aggiunto.

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Akira Toriyama in una foto scattata nel 1984

I fan hanno espresso la loro solidarietà sui social media.

“Grazie per aver creato un manga che rappresenta la mia giovinezza. Riposa in pace, grazie per il tuo duro lavoro”, si legge in un post su X, che ha subito ricevuto 500 mi piace.

“È troppo presto, è molto triste”, ha scritto a X un altro utente giapponese.

“La sua eredità vivrà per sempre. Grazie per aver creato il personaggio anime più iconico di tutti i tempi, Akira”, ha scritto un altro utente.

Nato a Nagoya, in Giappone, nel 1955, Toriyama è entrato nel mondo dei fumetti all'inizio degli anni '80 con Dr. Slump, che raccontava la storia della giovane ragazza robot Aral e del suo scienziato creativo.

Ma Dragon Ball è stata la sua opera più famosa. Per molti fan, il viaggio di Son Goku da bambino che inciampa nel suo allenamento nelle arti marziali a eroe che vola ad alta quota che può sparare dardi elettrici dalle sue mani riflette la loro lotta contro l'insicurezza mentre progrediscono verso l'età adulta.

Dragon Ball ha ispirato scrittori di fan fiction e cosplayer che acconciano i loro capelli come le ciocche affilate e appuntite dei personaggi.

La versione animata è stata doppiata in molte lingue e i personaggi di Dragon Ball sono un punto fermo nei negozi di giocattoli dal Giappone alla Cina e al Sud-Est asiatico.

In un'intervista del 2013 con il quotidiano giapponese Asahi, Toriyama ha affermato di “non avere idea” del motivo per cui Dragon Ball sia diventato così popolare in tutto il mondo.

Ha descritto la serie come un miracolo “poiché ha aiutato qualcuno come me che ha personalità difficili e contorte a fare un lavoro dignitoso e ottenere l'accettazione dalla società”.

Ha detto, secondo l'Agence France-Presse: “Quando disegnavo la serie, tutto quello che volevo ottenere era compiacere i ragazzi in Giappone”.

