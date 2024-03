Rupert Murdoch è fidanzato e si sposerà di nuovo

CNN

—



Un anno dopo aver annullato il suo ultimo matrimonio, il miliardario Rupert Murdoch ha rivolto la domanda a un altro partner, mesi dopo che avevano iniziato a frequentarsi.

Un rappresentante dei media dell'ex presidente di News Corp ha confermato la notizia alla CNN venerdì, pochi giorni prima del 93esimo compleanno del miliardario lunedì prossimo.

Questa è la seconda volta che Murdoch partecipa in un anno. Lo scorso marzo, il magnate dei media ha annunciato il suo progetto di sposare Anne Leslie Smith, ex igienista dentale e conduttrice radiofonica conservatrice. Ma il matrimonio fu annullato settimane dopo.

Questa volta, Murdoch sposerà Elena Zhukova, una biologa molecolare in pensione di 67 anni, secondo il New York Times, che per primo ha riferito delle imminenti nozze.

Secondo quanto riferito, Murdoch e Zhukova hanno iniziato a frequentarsi quest'estate e hanno intenzione di sposarsi a Moraga Bel Air, un lussuoso vigneto di proprietà di Murdoch in California.

Le foto della coppia insieme sono state pubblicate negli ultimi mesi sui siti di informazione. Zhukova è la madre della collezionista d'arte russo-americana Dasha Zhukova, ex moglie dell'oligarca russo Roman Abramovich.

Murdoch è stato recentemente elencato al numero 280 Indice dei miliardari di Bloombergcon un patrimonio netto di 9 miliardi di dollari.

Si è dimesso dalla carica di presidente della News Corporation, il braccio editoriale del suo impero mediatico, lo scorso novembre, cedendo il controllo dell'attività al figlio maggiore Lachlan.

All'epoca, Murdoch disse che avrebbe continuato il suo “ruolo attivo” nella società, assumendo il titolo di presidente emerito di Fox, la società madre di Fox News e di altre attività televisive.

Murdoch era precedentemente sposato con l'ex assistente di volo Patricia Booker, la giornalista Anna Murdoch e l'imprenditrice Wendi Deng, che si dice lo abbia presentato a Zhukova.

Ha sposato la sua quarta moglie, l'ex modella Geri Hall, nel 2016. Il loro divorzio è stato finalizzato nell'agosto 2022.

Non è chiaro il motivo per cui l'ultimo impegno di Murdoch sia stato annullato.

All'epoca della proposta di matrimonio a Smith disse: “Ero così nervoso…”. Avevo paura di innamorarmi, ma sapevo che sarebbe stata l'ultima. È meglio che lo sia. Sono felice.”

L'ufficio di Murdoch non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sui tempi e sul luogo del suo imminente matrimonio.