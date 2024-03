Sondaggio della CNN: più di 6 partecipanti al SOTU su 10 hanno avuto una reazione positiva al discorso di Biden

CNN

6 americani su 10 hanno visto il presidente Joe Biden Discorso sullo stato dell'Unione Per prima cosa, c'è stata una reazione positiva al discorso Sondaggio della CNN fornito da SSRSUn piccolo 35% si comporta in modo molto positivo.

Questo modello di positività diffusa ma attenuata rispecchia l’accoglienza riservata ai discorsi di Biden negli anni precedenti. L’anno scorso, il 72% degli spettatori ha risposto positivamente, con il 34% che ha affermato che la propria reazione è stata molto positiva – il numero “molto positivo” più basso nel sondaggio della CNN dal 1998. Nel 2022, il 71% ha avuto una reazione positiva, mentre il 41% ha affermato che la propria reazione è stata molto positiva.

Come negli ultimi due anni, le reazioni del pubblico democratico a Biden sono state quasi universalmente positive, con circa due terzi degli indipendenti che hanno espresso una reazione positiva. Tre quarti dei repubblicani che hanno assistito al discorso di quest'anno hanno dato un giudizio negativo, rispetto ai 6 su 10 degli ultimi due discorsi di Biden sullo stato dell'Unione.

Gli americani intervistati giovedì hanno affermato, dal 62% contro il 38%, che le politiche proposte da Biden porterebbero l’America nella direzione giusta piuttosto che in quella sbagliata. In un sondaggio condotto prima del discorso, lo stesso 45% ha affermato che le politiche di Biden avrebbero spinto l’America nella giusta direzione.

Sei americani su 10 che si sono sintonizzati hanno espresso almeno una certa fiducia in Biden per proteggere la democrazia americana, mentre il 59% afferma di avere almeno una certa fiducia nella capacità complessiva di Biden di svolgere i suoi compiti di presidente. Il 36% di coloro che hanno assistito al discorso ha affermato di avere molta fiducia in Biden per proteggere la democrazia americana, il 27% ha affermato di avere una certa fiducia e il 37% ha affermato di non avere una vera fiducia in lui.

Dopo il discorso, il 31% di coloro che hanno assistito hanno affermato di avere molta fiducia nella capacità di Biden di adempiere ai suoi doveri di presidente, il 28% ha affermato di avere una certa fiducia e il 41% ha affermato di non avere una vera fiducia. Si è trattato di un leggero miglioramento rispetto a un sondaggio condotto nei giorni precedenti il ​​discorso, che ha rilevato che il 25% delle stesse persone era molto fiducioso nelle sue capacità, il 27% era piuttosto fiducioso e il 48% no.

Il progresso di Biden su questo punto ha visto parlare la maggior parte dei politici indipendenti. Prima del discorso, il 51% degli indipendenti aveva espresso almeno una certa fiducia nella capacità di Biden di svolgere i propri compiti, percentuale salita al 68% dello stesso gruppo di indipendenti dopo il discorso. Le opinioni sulla capacità di Biden di svolgere i compiti della presidenza non sono cambiate in modo significativo tra democratici e repubblicani.

Buoni punteggi da parte dei partecipanti ai discorsi sono comuni per i discorsi presidenziali al Congresso, che in genere attirano un pubblico amichevole che è in modo sproporzionato membro del proprio partito. Nei sondaggi sulle reazioni al discorso della CNN risalenti all’era Clinton, le reazioni del pubblico sono sempre state positive. Ma i discorsi sullo stato dell'Unione, soprattutto negli ultimi anni, non hanno portato a cambiamenti significativi nell'indice di gradimento del presidente da parte del più ampio pubblico americano.

La maggioranza degli americani che hanno guardato il discorso ha affermato che il 56% ritiene che le politiche economiche di Biden porterebbero l’America nella giusta direzione, mentre il 44% ritiene che le sue politiche porterebbero le cose nella direzione sbagliata. Si tratta di un miglioramento rispetto a un sondaggio condotto prima del discorso, quando il 55% riteneva che le proposte economiche di Biden avrebbero spostato le cose nella direzione sbagliata. Il sondaggio sul discorso è stato del 61% dopo il discorso. Tuttavia, dopo il discorso sullo stato dell’Unione dello scorso anno, una maggioranza del 66% ha affermato che le politiche economiche di Biden avrebbero portato il Paese nella giusta direzione; Nel 2022, quel numero era del 62%.

Circa la metà (53%) degli americani che hanno guardato il discorso ha affermato che le politiche di immigrazione di Biden porterebbero l’America nella giusta direzione, rispetto al 42% di un sondaggio pre-discorso. In questo caso, il cambiamento prima del discorso includeva uno spostamento sia tra i democratici (dal 71% all’83% nella giusta direzione) che tra gli indipendenti (dal 42% al 56%).

Secondo un sondaggio della CNN tra i telespettatori condotto da SSRS, metà dei telespettatori di State of the Union (52%) ha affermato di essere su quali dovrebbero essere le politiche proposte da Biden a sostegno del diritto all'aborto. Un altro 29% ha affermato che le sue politiche si spingono troppo oltre, e il 19% afferma che non si spingono abbastanza lontano.

Circa la metà di coloro che hanno assistito al discorso, il 53%, ha affermato che il livello di sostegno statunitense proposto da Biden per Israele era più o meno giusto, con il 28% che ha affermato che ha offerto troppo sostegno e il 20% non abbastanza. E un analogo 49% di coloro che si sono sintonizzati ha affermato che gli aiuti statunitensi all’Ucraina proposti da Biden erano giusti, il 34% ha affermato che gli aiuti di Biden all’Ucraina erano eccessivi e il 16% ha affermato che non erano sufficienti.

Il 42% dei telespettatori di età inferiore ai 45 anni ha affermato che le proposte di Biden erano più favorevoli a Israele, un'opinione condivisa solo dal 22% dei telespettatori di età pari o superiore a 45 anni. L'aiuto proposto da Biden all'Ucraina presenta un'enorme differenza di età.

Il sondaggio della CNN è stato condotto tramite messaggio di testo tra 529 adulti americani che hanno affermato di aver guardato lo Stato dell'Unione giovedì e rappresenta solo le opinioni di coloro che hanno guardato il discorso. Gli intervistati sono stati selezionati attraverso un sondaggio tra i membri del gruppo SSRS, un gruppo rappresentativo a livello nazionale reclutato utilizzando tecniche di campionamento basate sulla probabilità. I risultati per l'intero campione di spettatori del discorso hanno un margine di errore di campionamento di più o meno 5,6 punti percentuali.