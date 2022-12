Wells Fargo accetta un accordo da 3,7 miliardi di dollari con CFPB per abusi sui consumatori

Charles Scharf, CEO di Wells Fargo & Co. , durante un’audizione del Comitato per i servizi finanziari della Camera a Washington, D.C., Stati Uniti, martedì 10 marzo 2020.

Well Fargo Il regolatore ha concordato un accordo da 3,7 miliardi di dollari con il Consumer Financial Protection Bureau per abusi dei clienti relativi a conti bancari, mutui e prestiti auto.

La banca centrale ha dichiarato in una dichiarazione che alla banca è stato ordinato di pagare una multa civile di $ 1,7 miliardi e “più di $ 2 miliardi di restituzione ai consumatori”. In una dichiarazione separata, la società con sede a San Francisco ha affermato che molte delle “azioni richieste” associate all’accordo erano già state implementate.

L’agenzia ha dichiarato in una dichiarazione: “Il comportamento illegale della banca ha portato a miliardi di dollari di perdite finanziarie per i suoi clienti e migliaia di clienti hanno perso auto e case”. “Ai consumatori sono state addebitate illegalmente commissioni e interessi su prestiti auto e ipotecari, le loro auto sono state indebitamente recuperate e la banca è stata ingiustamente colpita con prestiti auto e pagamenti ipotecari”.

La decisione solleva un enorme fardello per la banca, che l’amministratore delegato ha guidato Charlie Scharf Da ottobre 2019. A ottobre, la banca Stanzia 2 miliardi di dollari a problemi legali, normativi e di gestione dei clienti, spingendo a ipotizzare che un accordo sia in fase di completamento.

Ma rimangono altri ostacoli normativi: Wells Fargo sta ancora operando con ordini di approvazione legati allo scandalo dei conti falsi del 2016, incluso uno della Federal Reserve che limita la crescita delle sue attività.

Inoltre, la banca ha affermato che le spese del quarto trimestre includerebbero una perdita operativa di 3,5 miliardi di dollari, o 2,8 miliardi di dollari al netto delle imposte, da costi aggiuntivi per sanzioni civili da CFPB e sforzi di elaborazione dei clienti, nonché altre questioni legali. La banca dovrebbe ancora registrare un utile lordo quando riporterà i risultati a metà gennaio, secondo una persona che ha familiarità con la questione.

Le azioni della banca sono aumentate dell’1,2% nei primi scambi.

“Questo accordo di vasta portata è una pietra miliare significativa nel nostro lavoro per trasformare le pratiche operative di Wells Fargo e lasciarci alle spalle questi problemi”, ha affermato Scharf nella sua dichiarazione. “Noi e le nostre autorità di regolamentazione abbiamo identificato una serie di pratiche inaccettabili che abbiamo lavorato sistematicamente per modificare e fornire rimedi ai clienti ove necessario”.

Il direttore del CFPB Rohit Chopra ha affermato che il “ciclo ricorrente di violazione della legge” di Wells Fargo danneggia milioni di famiglie americane e che l’accordo è stato un “importante passo iniziale verso la responsabilità” per la banca.