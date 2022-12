Il regista di “Titanic” afferma che un nuovo studio dimostra che Jack non sarebbe potuto sopravvivere

Commenta questa storia commento

Questa domanda ha tormentato James Cameron per un quarto di secolo. Negli anni trascorsi dal film del regista del 1997 “TitanicoCatturando i cuori di tutto il mondo con la storia immaginaria di due amanti a bordo del famigerato piroscafo, i fan si sono chiesti: Jack e Rose sarebbero potuti sopravvivere insieme se entrambi fossero sfrecciati in cima alla zattera improvvisata nelle acque gelide?

Cameron ha avuto una risposta definitiva alla domanda nel 2017.

ha detto in un’intervista a La bestia quotidiana.

Ma ora Cameron è pronto a chiudere il dibattito.

Il regista ha recentemente rivelato di aver commissionato uno studio che dimostra che solo uno degli amati due del film “Titanic” è sopravvissuto, ha detto in un’intervista a Sole di Toronto. Lo studio, che ha utilizzato stuntman ed esperti di ipotermia per ricreare lo scenario tragico e spesso impegnativo del film, sarà rivelato nello speciale del mese del National Geographic di febbraio 2023 nel periodo in cui verrà rilasciata una versione adattata del blockbuster.

“In realtà abbiamo condotto uno studio scientifico per porre fine a tutta questa faccenda e portare il paletto al cuore una volta per tutte”, ha detto Cameron nell’intervista mentre promuoveva il suo nuovo film, “Avatar: The Way of Water”.

Dopo che la nave è affondata in "Titanic", Jack (Leonardo DiCaprio) porta in salvo Rose (Kate Winslet) conducendola a una porta che ha trovato galleggiante nelle gelide acque dell'oceano.

Entrambi cercano di scavalcare la porta ma ricadono in acqua prima che Rose ci si arrampichi da sola, e Jack le fa promettere che sopravviverà. È ancora appeso alla zattera improvvisata, il suo corpo immerso nell’acqua, quando arriva una barca di soccorso. Ma mentre Rose è sdraiata sulla porta e indossa un giubbotto di salvataggio cercando di svegliarlo, si rende conto che è morto.

E da quando Jack è scomparso nelle acque oscure, i fan hanno sostenuto che sarebbe potuto sopravvivere se avesse raggiunto la porta accanto a Rose.

Negli ultimi 25 anni, la morte di Jack è stata considerata da molti, incluso il programma televisivo MythBusters, l’astrofisico Neil De Grasse TysonE il Winslet e Di Caprio.

Nel 2012, Cameron è apparso come se stesso Acchiappamiti Quando i conduttori dello spettacolo, Jamie Hyneman e Adam Savage, gli hanno detto che la coppia sarebbe stata viva se Jack fosse arrivato alla porta. I padroni di casa hanno condotto un esperimento che ha dimostrato che se uno dei personaggi avesse legato il giubbotto di salvataggio di Rose al fondo di una porta per renderlo più galleggiante e poi avesse appoggiato i loro corpi più in posizione verticale sul tabellone, sarebbero sopravvissuti.

La sceneggiatura dice che Jack è morto e Cameron risponde nell’episodio: “Quindi potremmo aver fatto un casino, e il tabellone avrebbe dovuto essere un po’ più piccolo, ma il ragazzo sta andando giù”.

Quindi, con il nuovo studio, come può Cameron provare – oltre a citare lo scenario "Titanic" – che Jack non sarebbe potuto sopravvivere?

È un problema di galleggiamento rispetto alla gravità, ha affermato Sarah Berkey, professoressa di oceanografia all’Università della California, a San Diego. Affinché Jack e Rose sopravvivano, ha detto, la forza di galleggiamento del legno deve essere uguale o maggiore della forza di gravità dovuta al peso dei personaggi.

“È così che galleggiano le barche, ed è così che galleggia un pezzo di legno galleggiante”, ha detto Burky. “Affonderebbe se la gravità fosse più della galleggiabilità.”

Questi calcoli si riducono al peso delle lettere e al volume e al materiale del legno. Ma solleva una domanda sollevata in un episodio di MythBusters: il giubbotto di salvataggio di Rose potrebbe essere usato per salvare Jack mentre sono sotto costrizione nell’oceano ghiacciato?

Lo stress di questa situazione rende “abbastanza realistico” che Jack e Rose non prendano tutte le decisioni giuste, ha affermato Gordon Gisbrecht, professore di fisiologia dello stress da freddo all’Università di Manitoba in Canada.

“Queste sono solo cose di base di tipo panico, panico o semplicemente non pensare direttamente in situazioni stressanti”, ha detto Giesbrecht, che ha studiato le risposte umane in ambienti estremi. “Voglio dire, perché non riesci a leggere correttamente una domanda quando stai scrivendo un esame? Perché sei sotto pressione.”

Mentre la scena è stata oggetto di accesi dibattiti, Giesbrecht ha aggiunto che le lamentele dei fan a Cameron sono banali, considerando che riguarda una coppia nel cinema di finzione.

“È tutto molto ridicolo”, ha detto. “Non posso credere che fosse così triste 25 anni fa per questo.”

Sebbene ci siano molte teorie ben note sulla scena, non è chiaro come sarebbe lo studio che cerca di confutare. Tutto ciò che Cameron ha rivelato per ora è che ha usato i duplicatori del corpo di Winslet e DiCaprio, li ha dotati di sensori e ha testato la loro sopravvivenza “attraverso una varietà di metodi”.

E la risposta era definitiva ogni volta: solo uno di loro avrebbe potuto uscirne vivo, secondo Cameron.

“È lui che ha scelto gli oggetti di scena e ha raccontato la storia”, ha detto Berkey, professore all’UCLA. “Quindi, secondo me, può realizzare quella porta di qualsiasi dimensione e densità desideri, ed è questo che rende il film”.

Ha aggiunto che se lo studio induce le persone a pensare alla fisica dell’oceano, “è fantastico”.