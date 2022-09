Ryan Reynolds si sottopone a una colonscopia “salvavita” davanti alla telecamera

Chiudi chiamata.

Ryan Reynolds ha scoperto di avere una “metastasi” nel colon durante la sua prima colonscopia, che ha trasmesso per rimuovere lo stigma della procedura.

L’attore di “Deadpool”, 45 anni, e co-presidente del Wrexham Football Club, Rob McElhenney, ha deciso di collaborare con guida da dietroun’organizzazione di sensibilizzazione sul cancro del colon, per incoraggiare le persone, in particolare gli uomini, a sottoporsi alla procedura quando è il momento giusto.

in Video Youtube caricato Martedì i due hanno chiarito sulla pagina di Reynolds che volevano dimostrare come un “semplice passo” possa “salvare vite”.

“Normalmente non farei alcuna procedura medica davanti a una telecamera e poi la condividerò”, ha detto Reynolds.

Ryan Reynolds è stato sottoposto a una colonscopia “salvavita”.

“Ma non puoi aumentare la consapevolezza ogni giorno su qualcosa che sicuramente salverà vite umane. Questa è una motivazione sufficiente per me per farti entrare in una telecamera che mi viene spinta su per il culo. “

Durante l’operazione, Reynolds ha scoperto di aver trovato un “polipo molto invisibile” sul lato destro del colon, che è stato prontamente rimosso.

“Questo probabilmente ti avrebbe salvato la vita – non sto scherzando, non sono eccessivamente drammatico”, ha detto il medico all’attore mentre esaminava le foto dei tessuti. “Questo è esattamente il motivo per cui lo stai facendo. Non avevi sintomi.”

Per quanto riguarda McElhenney, il suo medico ha rivelato di aver scoperto tre polipi “che non erano un grosso problema, ma è sicuramente una buona cosa che li abbiamo trovati presto e li abbiamo rimossi”.

Si è scoperto che anche Rob McElhenney ha tre polipi.

La star di “Always Sunny in Philadelphia”, 45 anni, ha scherzato dicendo di aver “vinto” la competizione perché aveva due tumori in più rispetto a Reynolds.

Un messaggio è stato letto su uno schermo nero alla fine del video “Il cancro al colon è prevenibile”. “Se hai 45 anni o più, chiedi al tuo medico di sottoporti a una colonscopia. Rob e Ryan hanno aiutato a sbarazzarsi del cancro…”