Ora gli iPhone europei sono ancora più divertenti

Lamentarsi delle cose è un caro passatempo americano, quindi lasciatemi divertire: gli iPhone sono più divertenti in Europa adesso, e non è giusto.

Ottengono ogni genere di cose perché le hanno Sorprendente Regolatori, a differenza dei normali regolatori. app store di terze parti, la possibilità per i browser di eseguire i propri motori, fortnite, Ora, esiste la possibilità di sostituire molte delle applicazioni predefinite? Lo voglio anch’io! Immagina se Chrome su iOS non fosse solo un piccolo emulatore di Safari! Immagina di scaricare una nuova app di comunicazione con una tavola armonica di suoni di scoreggia e di impostarla come app predefinita! Sfortunatamente, Apple non sembra interessata a condividere queste funzionalità con tutti.

Ma al di là degli emulatori e della sua esitante adozione di RCS, Apple sembra interessata solo a fare il minimo indispensabile per liberarsi dalle autorità di regolamentazione. È come se l’azienda vendesse due iPhone diversi: uno per gli europei e l’altro che tutti possono acquistare. Questo è strano, soprattutto perché mantenere la semplicità e la coerenza è il tipo di cose a cui Apple tiene. Ma l’azienda è così impegnata a mantenere le due cose separate che non ti permetterà nemmeno di aggiornare app da app store di terze parti se lasci l’UE per più di un mese.

In realtà la questione si riduce a questa: non sarebbe una buona idea dal punto di vista commerciale offrire a tutti le stesse scelte, indipendentemente da dove vivono? In realtà, non si tratta di produrre due iPhone diversi da parte di Apple nel tentativo di fare appello a preferenze culturali diverse. Si tratta piuttosto di creare un iPhone che sia più flessibile e personalizzabile e uno che non lo sia.