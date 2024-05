Partita interrotta da AEW Dynamite

AEW



Sembra che il match precedentemente annunciato sia stato tagliato dall’episodio di stasera (29 maggio) di AEW Dynamite.

In precedenza era stato annunciato che l’episodio di stasera di AEW Dynamite conterrà il primo incontro in singolo del 2024 di Saraya.

Ultima partita in singolo nel dicembre 2023, Saraya è stata annunciata per affrontare Mariah May a Dynamite stasera.

Ma dopo l’inizio del match dell’evento principale (il match mortale per il titolo AEW al Forbidden Door), i fan hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo a Saraya vs. May perché non era successo.

Non c’era alcuna spiegazione in televisione sul motivo per cui la partita non si sarebbe svolta stasera, ma più tardi nello show è stato annunciato che si sarebbe svolta invece la prossima settimana.

E per quello che vale, Saraya ha messo “mi piace” al tweet che diceva:

“@MariahMayx contro @Saraya è davvero tagliato???? 🤦‍♂️ che cavolo amico”

Vi terremo aggiornati con eventuali ulteriori aggiornamenti sul motivo per cui la partita di stasera non si svolgerà come previsto.

C’è stato un incontro per il titolo TBS tra Mercedes Mone e Skye Blue stasera, ma non è stato annunciato in anticipo, ma piuttosto dopo che Blue ha attaccato Mone nel segmento di apertura.

Altrove su AEW Dynamite stasera, è stato rivelato cosa accadrà al TNT Championship dopo che Adam Copeland si sarà infortunato e manterrà il titolo a Double or Nothing 2024.

