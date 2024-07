Perché DeAnthony Milton è una buona aggiunta per Warriors dopo aver perso Klay Thompson – NBC Sports Bay Area e California

Con il passaggio di Klay Thompson ad un’altra squadra, i Warriors sapevano di dover sostituire molti dei pezzi da lui forniti. O meglio, cosa lo ha reso il compagno quasi perfetto di Stephen Curry.

La priorità di Golden State era quella di aggiungere un difensore offensivo in grado di ricoprire uno dei ruoli che Thompson ricopriva prima di strapparsi il legamento crociato anteriore in una gamba e il tendine d’Achille nell’altra.

La difesa di Thompson nel suo periodo migliore ha dato a Curry la libertà che lo ha portato a guadagnare due premi MVP consecutivi. I Warriors vogliono e hanno bisogno di indietro quella libertà.

Entrò nel portiere free agent De’Anthony Melton. Non è un giocatore appariscente e non sarà mai come Klay, ma la sua difesa è d’élite. Ciò vale la pena di 12,9 milioni di dollari in agevolazioni fiscali per il livello medio concordate dalle parti lunedì.

Milton, 26 anni, è quel raro giovane giocatore che è efficace ma ha per lo più mantenuto un profilo basso, in parte perché ha giocato per tre squadre diverse.

I Warriors, come il resto della NBA e coloro che vivono e respirano questo campionato, riconoscono il suo valore come uno dei migliori difensori perimetrali della lega.

Milton, come l’ex stella dei Golden State Andre Iguodala, è uno di quei giocatori che raramente produce statistiche impressionanti ma spesso produce buoni risultati. Durante i suoi sei anni di carriera, realizza il 36,9% dei tiri dalla distanza. Inoltre, è un grande difensore – sia dentro che senza palla – e riceve più assist, prende più rimbalzi e registra più assist rispetto a quelli ufficiali.

A 6 piedi-2 e 6 piedi-8, le dimensioni fisiche di Milton sono quasi identiche a quelle di Gary Payton II, che i Warriors amano ma che ha lottato con infortuni in ciascuna delle ultime due stagioni.

Milton ha anche lottato con infortuni, più recentemente problemi alla schiena che lo hanno limitato a sole 38 partite (33 presenze) con i Philadelphia 76ers la scorsa stagione.

Prima di uscire dalla formazione titolare la scorsa stagione, Milton faceva parte della formazione titolare di una squadra di Filadelfia – insieme a Joel Embiid, Tobias Harris, Nic Batum e Tyrese Maxey – che aveva il miglior punteggio netto (più-34,0) nella NBA .

I Sixers avevano un record di 21 vittorie e nove sconfitte con Milton nella formazione titolare prima che la sua schiena lo mettesse da parte. La squadra ha anche un record di 26 vittorie e 26 sconfitte nelle ultime 52 partite, mancate da Embiid e Milton.

Melton ha prosperato come sesto uomo in una squadra dei Memphis Grizzlies 2021-22 che ha concluso la stagione al secondo posto nella Western Conference. Ha segnato una media di 10,8 punti a partita (40,4 dal campo, ma 37,4 dalla profondità), con 4,5 rimbalzi, 2,7 assist e 1,4 palle recuperate.

La chiave del successo per Milton è la sua salute. Se fosse rimasto in buona salute la scorsa stagione, avrebbe potuto guadagnare uno stipendio annuo superiore a 20 milioni di dollari.

Sebbene i Warriors siano fuori dalla tassa sul lusso e siano ancora in fase di assemblaggio del loro roster, Milton è considerato un candidato per essere nella formazione titolare.

