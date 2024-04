Perché i mercati petroliferi si sono contratti mentre Iran e Israele sembravano sull’orlo della guerra

La bandiera iraniana sopra il nuovo impianto di Fase 3 presso la raffineria di gas condensato Persian Gulf Star a Bandar Abbas, Iran, nel 2019. Ali Mohammad | Bloomberg | Belle foto

Se gli investitori guardassero solo ai prezzi del petrolio questo fine settimana, potrebbero non essere consapevoli del fatto che Israele e Iran, il terzo produttore di greggio dell’OPEC, sono stati per un breve periodo sull’orlo di una guerra senza precedenti. Il greggio statunitense e il Brent di riferimento globale sono scesi di circa il 3% durante la settimana, nonostante Iran e Israele si siano scambiati colpi diretti per la prima volta. I timori che i prezzi del petrolio possano toccare i 100 dollari al barile o più non si sono concretizzati. In effetti, i futures del petrolio americano hanno chiuso venerdì a 83,14 dollari al barile, il prezzo più basso dalla fine di marzo, quando l’attuale escalation è iniziata il 1 aprile con l’attacco di Israele al complesso dell’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria. I futures sono scesi per tre giorni in seguito agli attacchi missilistici e di droni dell'Iran contro Israele lo scorso fine settimana, e i prezzi sono aumentati leggermente dopo che Israele ha colpito nuovamente venerdì. Gli investitori hanno affermato che il limitato attacco di ritorsione di Israele, che non sembra aver causato danni o vittime significativi, ha fornito all'Iran la possibilità di evitare un contrattacco. Il mercato ha sostanzialmente cancellato il premio di rischio associato alle tensioni tra Iran e Israele dopo che la scorsa settimana i trader hanno alzato i prezzi per timori di guerra. “I commercianti non credono che Israele o l'Iran siano realmente interessati ad aumentare le tensioni e siano per lo più impegnati in esercizi simbolici per salvare la faccia”, ha affermato Manish Raj, amministratore delegato di Velandara Energy Partners. “Questi conflitti non hanno impressionato i mercati petroliferi, che credono che non ci sarà alcuna interruzione del flusso di petrolio.” READ Putin a Teheran per colloqui con i leader iraniani e turchi

Secondo John Gilduff, socio fondatore di Again Capital, i mercati petroliferi erano così preoccupati per il fatto che Israele potesse colpire uno degli impianti nucleari iraniani che Teheran avrebbe dovuto reagire. La pressione internazionale su Israele affinché mostri moderazione sembra aver dato i suoi frutti. IL Agenzia internazionale per l'energia atomica Venerdì ha confermato che non ci sono stati danni agli impianti nucleari iraniani. “Siamo quindi pronti a concludere con cautela che il ciclo di escalation tra Israele e Iran è finito, almeno per quanto riguarda gli attacchi diretti reciproci”, ha detto venerdì in una nota ai clienti Marko Babic, capo stratega di Clocktower Group. . . Babic ha affermato che una guerra prolungata tra Israele e Iran è difficile da immaginare e praticamente impossibile.

Icona del grafico azionario Icona del grafico azionario Prezzi WTI e Brent nell'ultimo mese

“I due paesi sono separati da una distanza considerevole in termini di capacità dei loro eserciti nei progetti energetici”, ha detto Babic ai clienti. “Pertanto, la risposta limitata di Israele all'Iran potrebbe non essere semplicemente una scelta diplomatica dovuta alla pressione degli Stati Uniti. Piuttosto, potrebbe anche essere una funzione di vincoli materiali”. Gilduff ha dichiarato venerdì al programma “Squawk Box” della CNBC che una guerra totale in Medio Oriente è troppo per scoppiare e tagliare le forniture di petrolio. “Per anni – in realtà decenni ormai – questi attacchi sono arrivati, sono stati affrontati, sono stati affrontati diplomaticamente e non perdiamo nessun barile di petrolio”, ha detto Gilduff.

La crescente minaccia del Medio Oriente