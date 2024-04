Questi 37 democratici alla Camera e 21 repubblicani hanno votato contro gli aiuti israeliani

Icona nell'angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. I rappresentanti democratici Summer Lee, Rashida Tlaib e Cori Bush hanno votato contro la fornitura di aiuti militari a Israele. Alex Wong/Getty Images

La Camera dei Rappresentanti ha approvato un disegno di legge per fornire aiuti militari a Israele e aiuti umanitari a Gaza.

Fa parte di un pacchetto che comprende aiuti all'Ucraina e che probabilmente verrà approvato dal Senato la prossima settimana.

Decine di democratici progressisti – e alcuni repubblicani di estrema destra – hanno votato contro.

Sabato la Camera dei Rappresentanti ha approvato un disegno di legge che prevede più di 14 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele e più di 9 miliardi di dollari in aiuti umanitari, la maggior parte dei quali andrà a Gaza.

Il disegno di legge è stato approvato con un voto di 366 a 58, ma dozzine di democratici progressisti – e un gruppo di repubblicani di estrema destra – hanno votato contro.

Secondo un piano non ortodosso del presidente della Camera Mike Johnson, il disegno di legge verrebbe inviato al Senato come parte di un pacchetto che include aiuti per Ucraina e Taiwan e un terzo disegno di legge che obbligherebbe la vendita di TikTok e consentirebbe agli Stati Uniti di impossessarsi dei beni russi. . I legislatori hanno votato individualmente su ciascun componente.

Il disegno di legge combinato rispecchia da vicino il disegno di legge sulla sicurezza nazionale da 95,3 miliardi di dollari approvato dal Senato a febbraio. Tre senatori hanno votato contro questo pacchetto sugli aiuti a Israele.

Il presidente Joe Biden si è impegnato a trasformare il disegno di legge in legge dopo la sua approvazione al Senato nei prossimi giorni, una mossa che potrebbe far arrabbiare la sinistra progressista, che l’ha invitata ad adottare un approccio diverso alla guerra israeliana a Gaza, dove più vivono più di 30.000 persone. I palestinesi sono stati uccisi.

Non è la prima volta negli ultimi mesi che i democratici votano in massa contro gli aiuti israeliani. Sono diventati più a loro agio nel farlo in mezzo alla devastazione di Gaza.

A novembre, tutti tranne 12 hanno votato contro un disegno di legge che avrebbe legato gli aiuti israeliani ai tagli all’Internal Revenue Service, cosa inaccettabile per i democratici. A febbraio, solo 46 democratici hanno votato a favore di un disegno di legge sugli aiuti a Israele che non includeva tali tagli, con i democratici che in gran parte hanno sostenuto di voler vedere gli aiuti all’Ucraina abbinati a quelli a Israele.

Quattordici membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti hanno votato contro l’ultimo disegno di legge sugli aiuti a Israele lo scorso febbraio, e molti di loro hanno citato il costo degli aiuti.

Ma il voto di sabato è stato diverso: questo disegno di legge diventerà sicuramente legge, e il gran numero di democratici che hanno votato contro gli aiuti israeliani dimostra quanto velocemente la questione sia cambiata negli ultimi mesi.

“Dare al governo Netanyahu armi più offensive a questo punto equivale a condonare la completa distruzione di Gaza a cui abbiamo assistito negli ultimi sette mesi e rischia di alimentare una guerra regionale mortale”, ha affermato la deputata Becca Balint del Vermont, una democratica ebrea progressista. Lo si legge in un comunicato prima della votazione. Ha aggiunto: “Gli Stati Uniti non possono continuare a sostenere un attacco estremista che ha causato sofferenze inimmaginabili al popolo palestinese”.

Ecco i 21 repubblicani che hanno votato contro il disegno di legge:

Andy Biggs dall'Arizona

Lauren Boebert dal Colorado

Tim Burchett dal Tennessee

Andrew Clyde dalla Georgia

Eli Crane dall'Arizona

Warren Davidson dell'Ohio

Scott Desjarlais del Tennessee

Matt Gaetz dalla Florida

Bob Good dalla Virginia

Paul Gosar dall'Arizona

Marjorie Taylor Greene dalla Georgia

Andy Harris dal Maryland

Thomas Massey del Kentucky

Corey MillsFlorida

Troy Niles dal Texas

Ralph Norman della Carolina del Sud

Scott Perry dalla Pennsylvania

Matt Rosendale del Montana

Chip Roy dal Texas

Tom Tiffany dal Wisconsin

Ryan Zinke dal Montana

Ecco i 37 democratici che hanno votato contro il disegno di legge: