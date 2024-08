Perché la mancanza di aggiornamenti su Brandon Aiyuk e Trent Williams è una cosa negativa per i 49ers – NBC Sports Bay Area & California

SANTA CLARA — Martedì coach Kyle Shanahan ha fornito un aggiornamento sulle due questioni contrattuali di alto profilo dei 49ers.

Allora cosa sta succedendo esattamente con il ricevitore Brandon Aiyuk e il cornerback Trent Williams?

“Nessun aggiornamento, nulla è cambiato”, ha detto Shanahan.

In altre parole, nessuna notizia è una brutta notizia per i 49ers a meno di tre settimane dall’inizio della stagione regolare.

Aiyuk, che la scorsa stagione era una selezione AP All-Pro della seconda squadra, rimane nel roster di 90 uomini dei 49ers. Domenica sera ha assistito alla partita di preseason della squadra al Levi’s Stadium e ha guardato la partita da uno stand all’800esimo piano dello stadio.

Aiyuk è “detenuto” finché la sua questione contrattuale non sarà risolta. È entrato in ritiro in tempo per evitare multe ma deve ancora firmare un nuovo accordo con i 49ers. I 49ers sono stati anche in trattative commerciali con altre squadre e hanno elaborato accordi quadro con Cleveland Browns e New England Patriots, ha riferito NBC Sports Bay Area.

I 49ers hanno anche avviato trattative commerciali con i Pittsburgh Steelers.

Quando la scorsa settimana su KNBR è stato chiesto perché ci fosse voluto così tanto tempo, il direttore generale dei 49ers John Lynch ha risposto: “Vorrei saperlo. Vorrei saperlo”.

Nel frattempo, la Williams ha accumulato più di 3 milioni di dollari di multe per aver mantenuto il contratto triennale firmato dopo la stagione 2020.

Williams probabilmente cercherà un nuovo contratto che sostituisca gran parte del denaro non garantito rimanente nel suo contratto con denaro garantito. Potrebbe anche essere alla ricerca di un accordo che lo sposti dal suo attuale posto di sesto guardalinee offensivo più pagato nella NFL.

Williams, 36 anni, è stato selezionato per il Pro Bowl 11 volte nella sua carriera ed è stato nominato All-Pro della prima squadra per tre anni consecutivi.

