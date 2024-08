Le tute spaziali realizzate da SpaceX e Boeing non sono compatibili

La NASA è ancora impegnata a valutare i rischi che potrebbero essere coinvolti nel riportare sulla Terra gli astronauti Sonny Williams e Butch Wilmauer, rimasti bloccati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall’inizio di giugno.

La navicella spaziale Starliner della Boeing ha sofferto di problemi tecnici che hanno costretto l’agenzia spaziale a mettere in atto diversi piani di emergenza.

Mentre la NASA e la Boeing sostengono che lo Starliner è pronto a portare i due membri dell’equipaggio in superficie in caso di emergenza – nonostante la possibilità di molteplici guasti al motore – opzioni alternative di condivisione del viaggio potrebbero esporre Williams e Willmore a rischi significativi.

Innanzitutto, le tute spaziali di Starliner non sono compatibili con quelle utilizzate a bordo della navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX. Ciò significa che se i due tornassero a bordo di una capsula SpaceX attualmente attraccata alla stazione, che è uno dei piani di salvataggio presi in considerazione dalla NASA, voleranno senza indossare una tuta, come nel caso della navicella spaziale Starliner. La NASA lo ha confermato durante una teleconferenza la scorsa settimana – Questa è una sfortunata realtà per l’agenzia spaziale, che probabilmente influenzerà la sua prossima decisione.

Sebbene le tute spaziali di lancio e ingresso, a differenza delle tute EVA, siano indossate come precauzione all’interno del veicolo spaziale in caso di perdita di pressione nella cabina, possono salvare la vita in caso di emergenza. Possono anche aiutare a regolare la temperatura e, in alcuni casi, raccogliere dati e trasmetterli al software della navicella.

L’incompatibilità tra le tute di SpaceX e quelle di Boeing è dovuta alla natura del Commercial Crew Program della NASA, che ha finanziato lo sviluppo sia dello Starliner di Boeing che del Crew Dragon di SpaceX.

“In ogni epoca di voli spaziali prima di quella attuale, la NASA ha utilizzato un modello diverso per l’acquisto di veicoli spaziali”, ha spiegato Swapna Krishna del canale YouTube Ad Astra in Video esplicativo recenteHa aggiunto che la NASA è stata “profondamente coinvolta” durante l’intero processo.

Ma con Commercial Crew, la NASA consente ai suoi partner privati ​​di “progettare e innovare purché le aziende soddisfino i requisiti generali e gli standard di sicurezza della NASA, oltre a raggiungere traguardi specifici, uno dei quali è un volo di prova con equipaggio di successo”, ha spiegato Krishna.

Ma l’agenzia “non ha specificato” che le tute spaziali “devono essere compatibili tra loro”, che è il modo in cui la NASA “gestisce il rischio” mantenendo le sue opzioni il più ampie possibile nel caso in cui qualcosa vada storto con un’opzione.

Poiché Boeing e SpaceX hanno scelto due approcci progettuali molto diversi, non è possibile sostituirne semplicemente l’uno con l’altro.

Anche se Williams e Wilmore fossero caricati su una Crew 8 Dragon già piena, E Krishna spiegò che avevano preparato in qualche modo le loro tute, ma la capsula era progettata per soli quattro passeggeri, anche se originariamente era stata progettata per ospitare un equipaggio di sette persone. Ciò significava che le loro tute non avrebbero comunque avuto nessun posto dove collegarle.

Fortunatamente, la NASA ha un’opzione completamente separata per riportare i due astronauti sulla Terra: l’imminente missione Crew-9 di SpaceX, che potrebbe essere lanciata con solo due membri dell’equipaggio, non quattro, per fare spazio a Williams e Willmore, consentendo loro di tornare a febbraio. .

In questo caso, l’agenzia spaziale potrebbe semplicemente inviare due tute aggiuntive ad entrambi, rendendo questa un’opzione più conveniente.

Indipendentemente dal fatto che Williams e Wilmore ritornino sulla navicella spaziale Crew 8 o sul prossimo volo di SpaceX, sbarazzarsi del travagliato Starliner di Boeing sarà probabilmente comunque doloroso.

La gigantesca compagnia spaziale e la NASA Impegnato in miliardi di dollari La capsula è in fase di sviluppo, quindi il suo ritorno senza passeggeri a bordo sarebbe un enorme voto di sfiducia.

Maggiori informazioni sullo Starliner: Un funzionario della Boeing afferma di non essere sorpreso che gli astronauti della Starliner siano bloccati nello spazio